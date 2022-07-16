نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم على الشاشات الذكية تصل إلى 50% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية هذا الشهر تخفيضاتها مذهلة يتزايد الإقبال عليها من قبل العملاء بالمملكة، كما أن هذه التخفيضات تتناسب بشكل كبير مع جميع الفئات من حيث السعر والجودة التي يرغب في اقتنائها الجميع، وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم أفضل العروض المطروحة داخل فروع الهايبر بالمملكة، وذلك حتى يتمكن العملاء من الاختيار فيما بينهم مما يتناسب مع احتياجاتهم وكذلك السعر الذي يناسب إمكانياتهم.
عروض بنده السعودية
شركة بنده السعودية من أكثر الشركات السعودية التي تحرص على مساندة العملاء بالمملكة، وذلك من خلال طرح مختلف السلع والمنتجات بأسعار يبحث عنها العديد من المواطنين في مختلف الأسواق، وتتميز أسواق بنده بعرض أقوى الموديلات من مختلف الأجهزة الكهربائية؛ حيث تتألق الشركة بعرض أقوى موديلات الشاشات والجوالات الحديثة بأسعار لا مثيل لها.
كما تتميز أسواق بنده بتعدد فروعها حيث تصل لما يزيد عن 200 فرع حول السعودية، علاوة على الفروع التي حرصت الشركة على افتتاحها في العديد من البلدان الأخرى، وذلك رغبة من الشركة في عمل المزيد من التوسعات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
تخفيضات مجلة بنده يوليو 2022
- خصومات بنده على شاشة تلفزيون ماركة تي سي إل مقاس 65 بوصة مزودة SMART TV بتقنية بدق ويدعم 4K الأندرويد بسعر 2799 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده على شاشة مقاس 70 بوصة على شاشة سكاي وورث جوجل تدعم الأندرويد مع دقة 4K بسعر 3099 ريال سعودي.
- كما يمكنك الحصول على شاشة سكاي وورث جوجل مقاس الشاشة 55 بوصة أندرويد دقة 4K بسعر 2199 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل مقاس الشاشة 42 بوصة تقنية HD بسعر 1269 ريال سعودي.
- ويمكنك الاستفادة بعرض شاشة SKYWORTH مقاس 58 بوصة بسعر وهمي 2699 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال سعودي.
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