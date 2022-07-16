شوف عروض بنده شهر يوليو خصومات جبارة وهدايا مجانية وتخفيضات تصل ل 60%

عروض بنده الأسبوعية يقدم متجر بنده خلال هذا الصيف عروض مميزة على أسعار الأجهزة الكهربائية والتي من أهم العملات التجارية، حيث أن شركة بنده من أكبر وأهم الشركات التي تم افتتاحها في المملكة العربية السعودية، لتستطيع بعد ذلك فتح فروع متعددة لها في جميع الدول العربية وخاصة مصر، وتتميز بنده بعروضها المخفضة والتي تناسب جميع الطبقات المختلفة، ومن هنا سنقدم لكم أفضل أسعار الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده فصل الصيف خصومات تصل ل 70 ٪ علي جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكافة السلع

أسعار الأجهزة الكهربائية

قدم متجر بنده عروض وخصومات عالية على الأجهزة الكهربائية المختلفة، في المملكة العربية السعودية.

خلاط كينود 2 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

غلاية ستانلس 1.8 لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

سعر قلاية بدون زيت سعة 4 لتر، بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي.

محضر القهوة بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.

عروض بنده على المنتجات الغذائية

وفي الفترة الأخيرة نجد أنه لم تقتصر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية فقط، بل شملت أيضا أسعار مخفضة على المنتجات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى تخفيضات مميزة على المعجنات.