نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده شهر يوليو خصومات جبارة وهدايا مجانية وتخفيضات تصل ل 60% في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية يقدم متجر بنده خلال هذا الصيف عروض مميزة على أسعار الأجهزة الكهربائية والتي من أهم العملات التجارية، حيث أن شركة بنده من أكبر وأهم الشركات التي تم افتتاحها في المملكة العربية السعودية، لتستطيع بعد ذلك فتح فروع متعددة لها في جميع الدول العربية وخاصة مصر، وتتميز بنده بعروضها المخفضة والتي تناسب جميع الطبقات المختلفة، ومن هنا سنقدم لكم أفضل أسعار الأجهزة الكهربائية.
عروض بنده فصل الصيف خصومات تصل ل 70 ٪ علي جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكافة السلع
أسعار الأجهزة الكهربائية
قدم متجر بنده عروض وخصومات عالية على الأجهزة الكهربائية المختلفة، في المملكة العربية السعودية.
- خلاط كينود 2 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.
- غلاية ستانلس 1.8 لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.
- سعر قلاية بدون زيت سعة 4 لتر، بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي.
- محضر القهوة بسعر 85 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي.
عروض بنده على المنتجات الغذائية
وفي الفترة الأخيرة نجد أنه لم تقتصر عروض بنده على الأجهزة الكهربائية فقط، بل شملت أيضا أسعار مخفضة على المنتجات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى تخفيضات مميزة على المعجنات.
- حيث سوف تجد عروض على حوالي 4 عبوات قشطة المراعي بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 18 ريال سعودي.
- عبوة من خبز التورتيلا بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي.
- كما أنه من ضمن العروض حوالي 6 أكياس من الطحين وزن الكيس 1 كجم بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 33 ريال سعودي.
- خبز باجيت أبيض بسعر 2.95 ريال سعودي بدلا 5.50 ريال سعودي.
- معمول بالتمر بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 24.95 ريال سعودي.
- كما أنه وصل سعر بسكويت مصري طويل بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 22.75 ريال سعودي.
- حيث أنه نجد أن سعر كرواسون طازج بالزعتر بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي.
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