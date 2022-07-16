نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على المواد الغذائية والدجاج واللحوم تصل ل 60% في المقال التالي
يتزايد البحث هذه الفترة عن عروض العثيم السعودية، وذلك لما تقدمه الشركة من عروض متميزة على كل ما تقوم بعرضه هذه الشركة المتألقة داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك على كافة السلع والمنتجات بأسعار تناسب جميع الفئات بالمملكة، وجودة منتج تتناسب مع أذواق جميع العملاء الذين يبحثون عن أفضل العروض والخصومات الكبيرة في الأسواق التجارية داخل السعودية، ومن هنا نحرص على تقديم هذه الخصومات حتى يستفيد منها كل عميل.
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عروض العثيم الأسبوعية
اشتري من أسواق العثيم بمختلف فروعها التي تتجاوز 184 فرع حول أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن أهم الخصومات التي تقدمها شركة العثيم في هذه الفترة ما يلي:
- تقدم العثيم مجموعة مميزة من العروض منها وراك رومي بالكيلو بسعر مناسب يصل إلى 56.95 ريال سعودي بدلًا من 65.95 ريال سعودي.
- خصومات هايبر العثيم السعودي على بسطرمة بلدي مقشرة مقدار 250 جرام 59.95 ريال سعودي بدلًا من 74.95 ريال سعودي.
عروض العثيم اليوم على المواد الغذائية
احصل من العثيم السعودية على مختلف المنتجات التي تقدمها الشركة بتخفيضات كبيرة تبدأ من 15٪ على كافة السلع والمنتجات، بالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة هدايا على بعض السلع الذي يقوم بشرائها العميل من فروع الهايبر، ومن أفضل هذه العروض ما يلي:
- احصل من تخفيضات العثيم على جبن ريكفورد مستورد مقدار 250 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 55.96 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على جبن شيدر مستورد مقدار 250 جرام بسعر لا يصدق 36.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 49.95 ريال سعودي.
- احصل على عروض العثيم السعودية على فريكو فلمنك جودة مقدار 250 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
تنزيلات أسواق العثيم على أطياب صدور دجاج بانيه عادى أو حار مقدار كيلو جرام بسعر 98.95 ريال سعودي بدلًا من 116.95 ريال سعودي.
خصومات أسواق العثيم على كوكي دجاج مجمد مقدار 1200 جرام 72.95 ريال سعودي بدلًا من 83.95 ريال سعودي.
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