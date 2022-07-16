شوف أرخص عروض الثلاجات والشاشات والمكيفات اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو

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أرخص عروض الثلاجات والشاشات والمكيفات اكسترا الكبرى حرق أسعار حتى نهاية شهر يوليو، يتوفر هاس مكيف دولابي 46000 وحدة تبريد بارد باللون الأبيض بسعر 6999 ريال بدلاً من 10279 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 335 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حرق أسعار حتى نهاية شهر يوليو. أرخص عروض الثلاجات والشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا خصومات على الثلاجات : يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى سامسونج ثلاجة مع براد مياه 21.2 قدم باللون الأسود بسعر 6299 ريال بدلاً من 12399 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 301 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض حرق أسعار حتى نهاية شهر يوليو هاير ثلاجة باب جانب باب 19.8 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 3599 ريال بدلاً من 6299 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر يوليو تخفيضات على الشاشات: يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سوني تلفزيون ذكي 75 بوصة بدقة 8K بوضوح عال فائق بسعر 12999 ريال بدلاً من 39999 ريال خصم 68%، مع إمكانية تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 622 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج تلفزيون ذكي 82 بوصة بدقة 8K كيو ال اي دي بسعر 13999 ريال بدلاً من 47999 ريال خصم 71%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 669 ريال لمدة 36 شهراً. عروض المواقد اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على مواقد الغاز: يتوفر ضمن حرق أسعار لشهر يوليو دورا موقد غاز حجم 55*55 سم بأمان كامل ستانلس إستيل بجوانب فضية بسعر 949 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 44%، مع إمكانية تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 46 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى جليم غاز موقد غاز حجم 50*80 سم ستانلس ستيل بسعر 2999 ريال بدلاً من 3449 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض عيد الأضحى المبارك على الأجهزة الإلكترونية إستكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتضمن عروض على أجهزة التاب : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى سامسونج جالكسي تاب ايه 8 بحجم 10.5 بوصة يدعم شبكة الجيل الرابع سعة 32 جيجابايت، بسعر 949 ريال بدلاً من 1049 ريال خصم 10% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 46 ريال لمدة 36 شهراً. يتوفر هواوي تي 10 اس ميت باد بحجم 10.1 بوصة الجيل الرابع سعة 64 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 849 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حرق أسعار حتى نهاية شهر يوليو. عمر شويل - جدة أرخص عروض الثلاجات والشاشات والمكيفات اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر يوليو - ثقفني

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