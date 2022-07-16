نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده المذهلة على الجوالات والشاشات وأجهزة المطبخ خصم مضاعف لشهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بنده المذهلة على الجوالات و الشاشات وأجهزة المطبخ خصم مضاعف لشهر يوليو، يتوفر براد كيب كولد سعة 4 لتر بسعر 35 ريال بدلا من 55 ريال خصم 36%، تتوفر سعة 8 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%، يتوفر صندوق حافظة كوزموبلاست سعة 33 لتر بسعر 34 ريال بدلا من 49 ريال خصم 31% ضمن عروض هايبر بنده لشهر يوليو.

خصومات بنده المذهلة على الجوالات و أجهزة المطبخ

يتوفر صندوق براد كيب كولد سعة 5 لتر بسعر 40 ريال بدلا من 59 ريال خصم 32%، تتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده مقلاة غير لاصقة مستر كوك 32 سم بسعر 61 ريال بدلا من 76 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض شهر يوليو قدر ضغط مستر كوك سعة 7 لتر بسعر 90 ريال بدلا من 119 ريال خصم 24%، تتوفر محضرة قهوة بلاك اند ديكر بسعر 219 ريال بدلا من 269 ريال خصم 19%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر ميكروويف رقمي كليكون بسعر 369 ريال بدلا من 439 ريال خصم %16، يتوفر ضمن عروض شهر يوليو تخفيضات مذهلة على ترمس شاها سعة 1 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 56 ريال خصم 30%، تتوفر ضمن عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة مستر كوك بسعر 63 ريال بدلا من 79 ريال خصم 20%، تتوفر غلاية كهربائية ستانلس ستيل كينوود سعة 1.7 لتر بسعر 115 ريال بدلا من 189 ريال خصم 39%.

تتوفر غلاية كهربائية اريتي بسعر 49 ريال بدلا من 109 ريال خصم 55%، تتوفر ضمن عروض شهر يوليو خصومات مذهلة على محضرة طعام كولين 6 في 1 بسعر 199 ريال بدلا من 299 ريال خصم 34%، تتوفر عصارة سنكور بسعر 159 ريال بدلا من 269 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال خصم 14%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يتوفر هاتف شاومي 10 سي سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 569 ريال بدلا من 599 ريال خصم 5%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 625 ريال بدلا من 649 ريال خصم 4%، يتوفر ضمن عروض شهر يوليو خصومات مذهلة على هاتف أونور 50 سعة 128 جيجابايت بسعر 849 ريال بدلا من 999 ريال خصم 15%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون تي سي ال يدعم تقنية4K أندرويد 55 بوصة سمارت تي في بسعر 1699 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 45%، يتوفرضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث اتش دي 32 بوصة ال اي دي بسعر 499 ريال بدلا من 899 ريال خصم 45%، تتوفر سماعات جيباس 2.1 بسعر 139 ريال بدلا من 225 ريال خصم 38% ضمن عروض هايبر بنده لشهر يوليو.