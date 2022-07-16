شوف عروض العثيم الأسبوعية 60% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية، في شهر يوليو 2022 متألقة على السلع الغذائية وأدوات المطبخ والأجهزة؛ حيث تقدم خصومات مميزة على هذه المنتجات تصل إلى 65٪، وتتميز هذه المنتجات بالجودة العالية التي يهتم كل مواطن بشرائها، كما تتنوع الأصناف داخل فروع هايبر العثيم السعودي حتى تلبي جميع احتياجات العملاء، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض لكم أهم الخصومات.

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عروض العثيم الأسبوعية

لا تفوت أقوى الخصومات المعروضة على مختلف السلع والمنتجات المتوفرة في أسواق العثيم، وإليكم أفضل العروض بخصومات كبيرة كما يلي:

تخفيضات مجلة العثيم على لحم الضأن بسعر حصري يصل إلى 174.95 ريال سعودي بدلًا من 199.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية لا تفوت شراء كباب الحلة من لحم الكندوز البقري بسعر وهمي يصل إلى 164.95 ريال سعودي بدلًا من 194.95 ريال سعودي من العثيم السعودية. عروض هايبر العثيم السعودية على رقبة من اللحم الضاني بسعر 184.95 ريال سعودي بدلاً من من 199.95 ريال سعودي. خصومات هايبر العثيم على لحم صافي كندوز بسعر خاص 159.95 ريال سعودي بدلًا من 184.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. عروض العثيم السعودية على مكعبات من لحم الكندوز البقري بسعر 154.95 ريال سعودي بدلاً من 184.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

أهم تخفيضات مجلة العثيم السعودية

يحرص العملاء على شراء أقوى الخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية وأحدث الأجهزة بمختلف أنواعها، وإليكم أهم هذه العروض كما يلي:

تقدم العثيم السعودية خصومات على لحم انتركوت البقري بسعر 174.95 ريال سعودي 199.95 ريال سعودي للكيلو. أفضل خصومات العثيم على الجبن الرومي مقدار 250 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي. أقوى تخفيضات العثيم السعودية على جبن ريكفورد مقدار 250 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 55.95 ريال سعودي. أهم عروض العثيم السعودي على بسطرمة بلدي مقشرة مقدار 250 جرام بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 74.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم الأسبوعية