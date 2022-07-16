شوف أحدث العروض و أحلى المفاجآت و أكبر التخفيضات في اﻷسعار داخل فروع مكتبات جرير بمناسبة عيد اﻷضحى إغتنم الفرصة و سارع بالشراء

​عروض وتخفيضات متميزة جدًا من مكتبات جرير السعودية لشهر يوليو 2022، دائمًا تقدم مكتبات جرير خلال المناسبات المختلفة مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة، حيث يترقب هذه العروض المواطنون والمقيمون والعاملون و الوافدون و السياح والحجاج و المعتمرون وهذه الأيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك فإنها قد قامت بتقديم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات المختلفة، وخلال مقال هذا اليوم سوف أتحدث عن هذه العروض والتخفيضات بشيء من التفصيل وسوف أذكر بعض منها، وعليكم بمتابعة هذه السطور من أجل الحصول على هذه العروض والتخفيضات المختلفة.

مكتبات جرير السعودية

مكتبات جرير السعودية عبارة عن مجموعة من المكتبات المختلفة التي توجد في المملكة العربية السعوديةو تعد شبكة مكتبات جرير من أنجح الشركات السعودية العابرة للحدود نظرآ لوجود فروع من شبكة مكتبات جرير خارج حدود المملكة العربية السعدية وقد تم إنشاؤها خلال السبعينات من القرن الماضي، وكانت عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع المستلزمات المدرسية ولكنها أًبحت الآن أكبر وأهم المكتبات في المملكة العربية السعودية، وأصبحت فروعها منتشرة في كافة أنحاء المملكة وخارجها في شبه الجزيرة العربية. و من المتوقع أن تعبر فروع شبكة مكتبات جرير خارج حدود قارة آسيا لتصبح بذلك شركة سعودية عابرة للقارات.

عروض وتخفيضات متميزة جدًا من مكتبات جرير السعودية لشهر يوليو 2022

تقدم مكتبات جرير هذه الأيام مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات المختلفة، وإليكم بعض هذه التخفيضات لهذا الإسبوع:

• أوبو رينو 6 برو سعته التخزينية 256 جيجا بايت ثلجي ازرق بسعر 2599 ريال سعودي.

• هواوي نوفا 9 السعة التخزينية 128 جيجا بايت نجمة ازرق بسعر 1499 ريال سعودي.

• أوبو رينو 6 برو ساعته 256 جيجابايت رمادي قمر بسعر 2599 ريال سعودي .

• هواوي نوفا 9i 128 جيجابايت اسود بسعر 1499 ريال سعودي.

• ابل ايفون 12 ساعه و 64 جيجابايت أزرق بسعر 2399 ريال سعودي.

• أوبو رينو 5 برو سعة تخزينية 256 جيجابايت لونه اسود بسعر 2399 ريال سعودي.

• هواوي نوفا 8 سعته 128 جيجابايت لونه ذهبي وردي بسعر 1499 ريال سعودي.

• أوبو رينو 5 برو الساعة 256 جيجابايت لونه فضي بسعر 2399 ريال سعودي.

• جوال سامسونج جالكسي اس 21 إف إي جي سعته 256 جيجابايت بسعر 2499 ريال سعودي.

• ابل ايفون 11 سعة 128 جيجابايت لون اسود بسعر 2599 ريال سعودي.

• ابل ايفون 11 سعة 64 جيجابايت بنفسجي بسعر 2399 ريال سعودي.