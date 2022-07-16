شوف عروض مكتبة جرير اليوم ١٦ يوليو الموافق ١٧ ذي الحجة ولفترة محدودة

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض مكتبة جرير اليوم ١٦ يوليو الموافق ١٧ ذي الحجة ولفترة محدودة على أسعار اللابتوبات والجوالات الحديثة المختلفة، حيث تتوفر بفروع مكتبات جرير Jarirbookstore خصومات خاصة تبدأ من اليوم ١٦ يوليو الموافق ١٧ ذي الحجة، وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل…..

عروض مكتبة جرير Jarirbookstore لفترة محدودة

توجد كثير من الخصومات الخاصة لفترة محدودة بجميع فروع مكتبات جرير على اللابتوبات، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب هواوي ميت بوك ١٤ الكمبيوتر المحمول ١٤ بوصة من الحيل الحادي عشر انتل كور ايريس اكس اي جرافيكس، وتخفيض آخر على سعر لابتوب هواوي ميت بوك دي ١٥ ٢٠٢١ بحجم ١٥،٦ بوصة من الجيل الحادي عشر انتل كور، وخصم آخر على سعر لابتوب فيفو بوك ١٤ الكمبيوتر المحمول المميز، وخصم آخر على سعر لابتوب هواوي ميت بوك دي ١٤ بتوفير ٨٠٠ ريال سعودي أي خصم ٢٩٪.

عروض مكتبات جرير حتى نفاذ الكميات Jarir offers

تتوفر أيضاً بفروع مكتبات جرير مجموعة خصومات مميزة على أسعار: لابتوبات اسوس فيفو بوك برو اكس ١٦ ايه ام دي رايزن امفيديا بسعة تخزين وسرعة رامات مميزين، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار لابتوبات اسوس فيفو بوك بخصم ٢٢٪ أي ٨٠٠ ريال سعودي انتل كور انتل اريس، وتخفيض آخر على سعر هاتف ابل ايفون ١١ المميز بسعة ١٢٨ جيجابايت، وخصم مميز LTE 4G، وتخفيض آخر على سعر هاتف ابل ايفون ١١ بسعة تخزين مميزة وسرعة تشغيل عالية،كما في الفروع خصومات أخرى على سعر نفس الهاتف المميز من apple بسعة ١٢٨ جيجابايت وباللون الأخضر.

تخفيضات مكتبات جرير Jarirstore اون لاين

نستكمل معكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير Jarirbookstore offers بالمملكة، وتشمل: خصم خاص على سعر هاتف apple iphone 11 من الجيل الحادي عشر باللون البنفسجي، وتنزيل آخر منهم على سعر هاتف هواوي P50 بسعة ٢٥٦ جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى ٨ جيجابايت باللون الذهبي الكاكاو، وهدايا بقيمة ١٨٢٢ ريال سعودي كوالموم سناب دراغون، وعلى نفس الهاتف باللون الأسود الذهبي.