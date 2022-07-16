شوف أحلى المفاجآت و أقوى العروض و أكبر التنزيلات في اﻷسعارداخل فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية ﻻ تفوتك الفرصة سارع بالشراء اﻵن

أفضل عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو 2022، أفضل عروض هايبر بنده السعودية لشهر يوليو موضوع من أهم الموضوعات التي علينا جميعًا الإنتباه إليها، وخاصًة ربة المنزل، وذلك لأن هايبر بنده السعودية يقدم لها مجموعة من العروض والتخفيضات على كافة إحتياجات المنزل، ونظرًا للأهمية الكبيرة لهذا الموضوع سوف نتحدث فيه بشيء من التفصيل خلال هذا المقال وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على هذا الموضوع فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.

هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عبارة عن أكبر شركة تجزئة الغذائية على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام وليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط، وتوجد لها فروع في دول الوطن العربي بشكل عام وكافة مدن المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ولكن الفرع الرئيسي لهذه الشركة موجود في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. شركة هايبر بنده هي شركة سعودية المنشأ و الجنسية و عابرة للقارات حيث تتجاوز فروعها حدود قارة آسيا لتصل لشمال أفريقياو من المتوقع قريبآ أن يزيد عدد فروع هايبر بنده المتواجدة خارج حدود شبه الجزيرة العربية و خارج حدود قارة آسيا

أفضل عروض هايبر بنده السعودية لشهر يوليو 2022

خلال كافة أيام هذا الأسبوع يقدم هايبر بنده السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات المتميزة تتمثل في الآتي:

• شبيهة قشطة المراعي 170 جرام 4 حبات بسعر 10 ريال سعودي.

• مكرونة قودي 250 جرام 3 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي.

• لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا 170 جرام 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.

• طحين فاخر كويتي وزن 1 كجم 6 حبات بسعر 20 ريال سعودي.

• زيت زيتون للطبخ نادك 1.5 لتر بسعر 20 ريال سعودي.

• محلى ستيفيانا بسعر 20 ريال سعودي.

• شوكولاتة مشكلة 35 حبة 710 جرام بسعر 30 ريال سعودي.

• مياه بيرين سعر الكرتونة 15 ريال سعودي.

• كريمة طبخ المراعي 1 لتر بسعر 20 ريال سعودي.

• صدور دجاج طرية سادية 2 كجم بسعر 49.95 ريال سعودي.

• شامبو هيد آند شولدرز 400 مل بسعر 10 ريال سعودي.

• مناديل وجه كلينكس بسعر 20 ريال سعودي.

• سائل غسيل الصحون بقوة بديلة للمبيض فري بلس 800 ملي بسعر 10.95 ريال سعودي.