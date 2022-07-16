شوف أحلى المفاجآت و أقوى العروض و أكبر التنزيلات و أجمل اﻷسعار داخل أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية فإغتنم الفرصة و سارع بالشراء

أسواق العثيم السعودية عرض خاص لشهر يوليو 2022، أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية وعروض خاصة لشهر يوليو، موضوع مهم جدًا تساءل عنه العديد من المواطنين و المقيمين و الوافدين و السياح و المعتمرين و العاملين في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الأيام القلية الماضية، وخلال هذه السطور القليلة القادمة سوف أتحدث عن عروض أسواق العثيم التي ستقدمها خلال هذه الأيام وسوف تكون العروض مليئة بالمفاجأت المختلفة والتخفيضات الجيدة، وعليكم بمتابعة هذا المقال إلى نهايته للإطلاع على هذه العروض.

أسواق عبدالله العثيم

شركة العثيم السعودية أو أسواق العثيم السعودية مجموعة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء مدن المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي حيث أنها تعتبر من أكبر شركات التجزئة الغذائية في المملكة، تتميز هذه الأسواق بالعديد من المميزات مثل أنها تقدم مجموعة عروض كل فترة تكون ميزة جدًا ويقبل الجميع على الحصول عليها بالإضافة إلى جودة المنتجات وحسن التعامل مع العملاء. ومن المتوقع أن تصل شبكة فروع أسواق العثيم إلى شمال أفريقيا لتصبح بذلك شركة سعودية المنشأ و الجنسية عابرة للقارات كما أنه من المتوقع أو تزيد عدد فروع شبكة أسواق العثيم لتتخطى حدود المملكة العربية السعودية وتصل إلى مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

أسواق العثيم السعودية وعروض خاصة لشهر يوليو 2022

تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المختلفة تتمثل فيما يأتي:

• شكولاته جالكسي جواهر 900 جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.

• ماكنتوش كواليتي ستريت شوكولاتة 850 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي.

• دجاج دو مجمد سعر الكرتونة 173.95 ريال سعودي.

• أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كجم بسعر 64.95 ريال سعودي.

• صابون أومو أوتو أخضر 7 كجم بسعر 54.95 ريال سعودي.

• حب دوار الشمس مالح سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.

• قهوة برية عربي سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي.

• مكسرات إكسترا مشكلة سعر الكيلو 68.95 ريال سعودي.

• سميد خشن سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي.

• لوز ني سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.

• زبيب سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.

• عدس أحمر سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

• ترمس استرالي عادي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

• عنب أبيض سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

• خوخ سكري علبة سعر العلبة 7.95 ريال سعودي.

• كمثرى روز ماري سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.