شوف اقوى عروض العثيم مول الأسبوعية والخصومات على المنتجات

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عروض العثيم مول الاسبوعية تحتوي على الكثير من الخصومات الكبيرة جدا حيث الأن يمكنك شراء كل احتياجاتك بأقل الأسعار من اسواق عبد الله العثيم في هذا الأسبوع، حيث يمكنك إيجاد جميع انواع حفائض الأطفال بجميع المقاييس ويتواجد أيضا داخل العثيم مول الكثير من العروض، أيضا على الأجهزة الألكترونية واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك المجمدة والطازجة حيث يعرض المول، انواع وأشكال متنوعة لتجهيز المنزل واحياجات العرائس من مستلزمات المنزل بكل انواع المنتجات التي تحتاجها من أدوات المطبخ والمائدة، وأيضا يوجد الكثير من العروض الأخري يمكنك التعرف عليها من خلال زيارتك إلي العثيم مول، وفروع العثيم مول منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أو من خلال قراءة المقال. تخفيضات العثيم مول اشتري كلمنتينا بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 8.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على حليب المراعي دبل شوكولاتة 18 في 200 مل بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.

تبضع أيضا مياه بيرين 24 في 200 مل بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 12 ريال سعودي. اشتري قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 269 ريال سعودي بدلا من 382 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء عصارة حمضيات هومر بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 129.95 ريال سعودي للحبة.

قم بتسوق جوال تكنو ال اي 7 بمساحة تخزين 128 وحجم شاشة 6.95 بوصة وبذاكرة تخزين 6 جيجا بايت ويدعم اتصال شبكة من الجيل الرابع بسعر 805 ريال سعودي. خصومات العثيم احصل على ميكرويف ارو 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا صابون دوف وردي 4 في 135 جم بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي للربطة.

كريم أولاي لتفتيح البشرة ليلي/ نهاري 50 جم بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 22.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على شامبو هيد اند شولدرز منعش 1000 مل بسعر 27.95 رايل سعودي بدلا من 40.25 ريال سعودي. تبضع أيضا صانع طعام هومر بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي للحبة.

خلاط كينوود مع مطحنة + جك بسعر 219 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي للحبة. مول العثيم اشتري جل برسيل للغسالات أزرق 4.8 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على أرز الوليمة مزه بسمتي 10 كجم بسعر 64.95 ريال سعودي بدلا من 89.95 ريال سعودي.

زيت زيتون السوسن 500 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا زيت شعر دابر املا بالياسمين 300 مل بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي.

معجون سيجنال مكافح تسوس 120 مل بسعر 3.95 ريال سعودي بدلا من 7.95 ريال سعودي.

كريم أولاي لتفتيح البشرة ليلي/ نهاري 50 جم بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 22.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوى عروض العثيم مول الأسبوعية والخصومات على المنتجات - ثقفني

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