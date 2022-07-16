نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللقيمات القطنية لقمة القاضي الذهبية العوامة بمكونات بسيطة من غير ما تشرب زيت في المقال التالي
تعتبر اللقيمات من إحدى أنواع الحلويات اللذيذة التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسرعة تحضيرها في المنزل فمن أهم ما يميز تلك الحلوى أنها خفيفة على المعدة ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير اللقيمات.
طريقة تحضير اللقيمات
يتم تحضير اللقيمات بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة ومن السهل شرائها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير اللقيمات.
مكونات اللقيمات القطنية
- كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.
- كأس صغير من النشا.
- معلقة من الخميرة.
- ملعقتان من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الزعفران.
- ثلاث مكعبات من الجبنة الكريمي.
- كأسان من المياه الدافئة.
- زيت غزير للتحمير.
- شربات للتزيين.
خطوات تحضير اللقيمات
يمكن بكل سهولة الآن تحضير اللقيمات الذهبية في المنزل باتباع خطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.
طريقة تحضير اللقيمات الذهبية
- يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والنشا ثم يتم إضافة الخميرة مع التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من السكر والزعفران والملح مع الاستمرار في التقليب لحين أن تتجانس كافة المكونات.
- يتم إضافة الجبنة والمياه الدافئة إلى كاف المكونات ثم يتم العجن بالاعتماد على العجانة وبالتالي يتم الحصول على عجينة.
- بعد ذلك يتم تركها جانبًا لمدة ساعتين في مكان دافئ وبالتالي يتشكل لديكم عجينة متخمرة.
- بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم رفعها على النار ثم يتم إضافة الزيت لها وتركها لحين أن يسخن.
- يتم الحصول على كمية من العجين ثم يتم وضع في الزيت المتواجد في المقلاة وبعد ذلك يتم تركها لحين أن يتغير لون العجين إلى اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم تصفية كرات العجين ثم يتم وضعه في الشربات ويتم تصفيته ووضعه في طبق التقديم.
- يتم التزيين بالاعتماد على جوز الهند ثم يقدم بالهناء عليكم.
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