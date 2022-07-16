اللقيمات القطنية لقمة القاضي الذهبية العوامة بمكونات بسيطة من غير ما تشرب زيت

تعتبر اللقيمات من إحدى أنواع الحلويات اللذيذة التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسرعة تحضيرها في المنزل فمن أهم ما يميز تلك الحلوى أنها خفيفة على المعدة ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير اللقيمات.

طريقة تحضير اللقيمات

يتم تحضير اللقيمات بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير غير مكلفة ومن السهل شرائها وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير اللقيمات.

مكونات اللقيمات القطنية

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس صغير من النشا. معلقة من الخميرة. ملعقتان من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من الزعفران. ثلاث مكعبات من الجبنة الكريمي. كأسان من المياه الدافئة. زيت غزير للتحمير. شربات للتزيين.

خطوات تحضير اللقيمات

يمكن بكل سهولة الآن تحضير اللقيمات الذهبية في المنزل باتباع خطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير.

طريقة تحضير اللقيمات الذهبية