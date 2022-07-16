شوف عروض هايبر بنده على المنتجات والبقالة والأجهزة الكهربائية

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يقدم هايبر بنده الكثير من العروض في هذا الصيف وتوجد هذة العروض على معظم المنتجات وتستمر هذة العروض على المنتجات خلال فصل الصيف، بالعديد من المفاجأت الكثيرة حيث يوفر لك هايبر بنده مجموعة متميزة من العروض من السلع الغذائية ومنتجات البقالة، والمأكولات واللحوم المجمدة والأسماك واللحوم المجففة وكل احتياجاتك واحتياجات اسرتك ومنزلك، من الأجهزة الكهربائية الالكترونيات للتعرف علي أكثر العروض المتاحة والمنتجات الموجودة داخل الهايبر، يمكنك زيارة هايبر بنده او متابعة هذا المقال للتعرف على العروض. عروض هايبر بنده اشتري طجين فاخر كويتي (1 كيلو) 6 حبات بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 33 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على محلي ستيفيانا (100 في 2.5 جرام) للحبة بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

احصل أيضا على مناديل للوجه كلينكس (10 في 130منديل) بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي للحبة. تسوق أيضا حفائض / كلوت للأطفال بيبي جوي صندوق جامبو بنصف السعر.

تبضع جل الغسيل اريال (1.8 لتر) بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 28.95 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء مروحة كليك أون (16 ) بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده احصل على مروحة دوتس (45 w ) بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 259 ريال سعودي.

اشتري أيضا مكيف هواد دوتس 88 واط بسعة 9 لتر بسعر 289 ريال سعودي بدلا من 389 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مبرد هواء دوتس 65 واط بسعة 7 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 349.90 ريال سعودي. تبضع أيضا مروحة دوتس 12 (50 واط ) بسعر 69 ريال سعودي بدلا من 99.95 ريال سعودي.

تسوق مروحة ارايتي بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

احصل على كلوت بامبرز عناية مميزة بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 90.95 ريال سعودي للحبة. بنده عروض اشتري حفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة الصندوق الضخم بسعر 100 ريال سعودي بدلا من 114.95 ريال سعودي للحبة.

تبضع أيضا حفائض للأطفال العناية المميزة بامبرز العبوة الضخمة بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 84.50 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول علىحفائض للأطفال هجيز عناية أكثر الصندوق الجامبو بسعر 75 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي للحبة.

تسوق حفائض ليلية للأطفال بامبرز عناية مميزة بسعر 60 ريال سعودي بدلا من 85.50 ريال سعودي للحبة. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده على المنتجات والبقالة والأجهزة الكهربائية - ثقفني

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