انت الان تتابع خبر فيديو كنتاكي الشامية يتصدر مواقع التواصل في الكويت (شاهد كامل) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر "فيديو كنتاكي" مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وعدد من الدول، خلال الساعات الماضية، وسط تباين في الآراء بين المتابعين من مؤيد لما حدث وآخر معارض.

ويظهر في فيديو كنتاكي بأحد فروع المطعم في الكويت، سيدة أثناء خلاف كلامي مع أحد العمال بكنتاكي، قبل أن يتطور الأمر لعدة دقائق بينهما وقذفته في الأخير بالوجبة على وجهه.

وكانت السيدة في فيديو كنتاكي في قمة الغضب من العامل الذي لم يتضح ماذا قال لها أو فعل بشأنها، إلا أنها انفعلت بشدة وصرخت في وجهه وسط ترقب ومشاهدة من الزبائن.

ولم يصدر حتى لحظة نشر هذا النص أي توضيح عن فرع كنتاكي في السعودية، حول الموقف الذي حدث مع هذه السيدة، إلا أن نشطاء دافعوا عن العامل وقللوا مما فعلته السيدة.

فيديو كنتاكي الكويت:

وكتب أحد النشطاء: "حيل مستفزه البنت الي تعلي صوتها بالشارع وجدام الناس و همجيه.. مهما قصر وياج العامل تحترمينه غصب عنج احتمال يكون عنده ضغط بالشغل والله ياهو كان محترم وصابر عليها وساكت".

وقال آخر: "د وأكرر ومن تجربة غربة لم أذكر أنه تم التعدي علي باللفظ او بأي شكل خلال دراستي في الصين وذلك يرجع لبلد وشعب يمتلك حس عالي من الثقافه والقيم ولازلت أكرر ربّوا عيالكم المغترب بالكويت جاي يترزق الله ويشتغل بالحلال الاستعلاء والفوقيه وعدم الاحترام أمر مرفوض".

وقال ثالث معقبا على مقطع فيديو كنتاكي إنه يجب مراجعة الأمر وسبب ما حدث مع هذه السيدة السعودية قبل الحكم عليه وظلم أحدهم، مشيرا إلى أن الفتاة التي تصرخ في الفيديو كانت في طريقها للخروج.