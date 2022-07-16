خدعة بصرية جديدة تعكس شخصيتك وتكشف ما يخيف البنات في الحب والزواج ... ماتراه في الوهلة الأولى من هذه الصورة يكشف ذلك!

وهذا الامر قد يؤثر سلباً على العلاقة بالطرف الآخر، بل قد يؤخر الارتباط في بعض الاحيان. ولأجل منع هذا من الضروري التعرف على بعض الصفات الخاصة من خلال هذا الرسم.

اختبار الخوف من الحب

يمكن من خلال اختبار الشخصية البسيط هذا معرفة ما يخيف كل فتاة من الحب. ولهذه الغاية يجب النظر الى الرسم وتحديد الشكل الذي تمت رؤيته اولاً.

1- وجه الرجل

في حال تمت رؤية وجه الرجل اولاً، فهذا يدل على ان الشخص يخاف الى حد كبير من الامور التي يجهلها. كما يعني انه منطقي في الحب وانه قد يصل الى مرحلة البرود وعدم الاهتمام ايضاً. فهو يخشى دائماً ان تؤدي العلاقة العاطفية الى نتائج غير محمودة وغير جيدة. لكن من الضروري مواجهة هذه المخاوف والتخلص منها من اجل عيش حياة طبيعية الى جانب الشريك.

2 - ىالمرأة مع الكتاب

من الممكن ان تتم اولاً ملاحظة المرأة مع الكتاب. وهذا يمكن ان يدل على الخشية الدائمة من فقدان الشخص المحبوب وعلى عدم الرغبة، لهذا السبب، في الارتباط. وقد يشير هذا ايضاً الى رفض التعلق بالآخرين والى الميل نحو الاستقلالية التامة على المستوى العاطفي. كذلك يكشف الرغبة في الوحدة وفي البقاء بعيداً عن الضجيج الاجتماعي وعن الهموم والمسؤوليات وخصوصاً العائلية منها.

3- الرجل

في اختبار الشخصية هذا قد تتم رؤية الرجل الذي يغطي رأسه اولاً. وهذا يدل على الغموض وعلى عدم الرغبة في الاختلاط من اجل منع كشف بعض جوانب الشخصية. كما يعني الخوف من الاستغلال العاطفي لسبب ما، فضلاً عن الخوف من الانفصال. وينطوي هذا الخيار على بعض التشاؤم في الحياة وعلى الميل الى رؤية الجوانب السلبية منها. وهو ما يجعل الاقدام على خطوة الحب امراً صعباً للغاية.

4- المرأة في الخلفية

تدل رؤية المرأة في الخلفية اولاً على عدم القدرة على ايجاد الشخص المناسب. وربما يرتبط هذا بمجموعة من الاسباب ابرزها عدم القدرة على الاختيار وعلى بناء العلاقات السليمة. وتكشف رؤية المرأة عدم الرغبة في خوض التحديات والصراعات والحرص على الحفاظ على الاستقرار ورفض التغيير. ومما يعنيه هذا ايضاً الخوف من الانكسار العاطفي والسعي الا الابتعاد عن العلاقات الجدية. وهو ما يشكل، كما يظهر من خلال اختبار الشخصية هذا، سبباً رئيسياً للخوف من الحب وتجنب خوض اي علاقة يمكن ان تؤدي الى حدوث الارتباط الفعلي. لكن يجب الانتباه الى ان الحب هو من جوانب الحياة الايجابية وانه يجب اعمال القلب والعقل معاً في حال خوض العلاقة العاطفية من اجل الوصول الى افضل النتائج.