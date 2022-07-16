انت الان تتابع خبر طريقة عمل طاجن الكرشة بالبصل.. شكلها جديد وطعمها مفيش أحلى منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تريد العديد من السيدات بالبحث عن طريقة عمل طاجن الكرشة بالبصل، وذلك لان طعمها شهى ولذيذ ولا يقاوم، وهي من اكثر الأكلات المغذية والتي تفيد الجسم كثيراً، وتقوم العديد من ربات المنازل بتقديم الوصفات اللذيذة والجديدة.

مقادير طاجن الكرشة بالبصل

كرشة.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات.

طماطم مقطعة مكعبات.

ثوم مقطع مكعبات.

فلفل أخضر حار مفروم.

ورق لاورا.

حبهان.

كمون.

جوزة الطيب.

سمن بلدي.

ماء.

حمص مخصص للطبخ.

طريقة عمل طاجن الكرشة بالبصل للشيف عظيمة حمدي