انت الان تتابع خبر حقيقة برودة كوكب الأرض لمدة شهرين.. البحوث الفلكية قطعت الشك باليقين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع إلى وزارة التعليم العالي، عن حقيقة برودة كوكب الأرض لمدة شهرين قادمين مثلما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر هو الذي شغل بال كل المواطنين.

حقيقة برودة كوكب الأرض لمدة شهرين توضحه التعليم العالي

وقال القاضي عن تعرض كوكب الأرض لبرودة لمدة شهرين “هذا الكلام غير صحيح ونحن نعاني من السخونة”، والعالم أجمع حالياً يعمل على تقليل حرارة الأرض إلي 1,5 درجة عن طريق تقليل الاحتباس الحراري، وأوضح أن المعدلات تدل حالياً لدرجة حرارة الأرض في طريقة لتصل إلى 4 درجات، وهي تؤثر في انفجار القطب الشمالي وارتفاع سطح البحر وغرق العديد من المدن.

وصول حرارة الأرض لـ 1,5 درجة يقلل من الانبعاثات

وأعلن الدكتور جاد القاضي أن وصول درجة حرارة الأرض لـ 1.5 درجة، يعمل على التقليل من نسبة الأنبعاثات التي توجد فيها، وايضاً أنه يكون هناك أي ارتفاع لسطح البحر والاحتباس الحراري يقل ولا يكون فيه تفاقم.