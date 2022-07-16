نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتهرب من بيتك فورا ..رشة قاهرة للحشرات تخلصك من الصراصير والناموس وأكثر من 10 أنواع من الحشرات فى دقيقتين اقوى طريقة سرية على وجة الارض في المقال التالي

عمر شويل - جدة هتهرب من بيتك فورا ..رشة قاهرة للحشرات ، رشة تخلصك من الصراصير والناموس من مبيد قوي هي ما يتمناه المرء، حيث أنه منذ بداية فصل الصيف وزادت مشكلات تخص ظهور الحشرات و الناموس، مما يسبب أرق لربات البيوت نظرًا لخوفهن على عوائلهن من تلك الحشرات التى تسبب نقل الأمراض والعدوى وأيضًا بسبب منظرها المقزز والمزعج.

لذلك يلجأن للبحث عن كل الطرق التي تقضي على الحشرات وتكون آمنة غير ضارة على صحة أبنائها، لأن كل المبيدات الكيميائية تسبب أضرار كبيرة على الصحة خاصة على الأطفال وكبار السن والحوامل.

فحرصًا منا على صحة عائلتك سوف نذكر لكِ عدة طرق طبيعية تساعدكِ على التخلص من الحشرات نهائيًا وبمكونات غير مُكلفة تتوافر في المنزل دائمًا.

هتهرب من بيتك فورا ..رشة قاهرة للحشرات

وصفات طبيعية لن تحتاجي معها اللجوء للمبيدات الحشرية الضارة للصحة أو حتى دون الاضطرار للتعامل مع شركات القضاء على الحشرات وبمكونات بسيطة طبيعية غير ضارة مطلقًا.

النعناع لطرد الحشرات والصراصير

النعناع من النباتات الطبيعية ذات الرائحة النفاذة التى تعمل على طرد الناموس من المكان التى تتواجد به، بكل بساطة عليكِ وضع أوراق من النعناع الأخضر أو المجفف في ركن من أركان الغرفة لتنعمي أنتي وعائلتك بنوم هادئ ومريح.

اللافندر للتخلص من الحشرات الطائرة

الخزامي أو اللافندر من النباتات الطبيعية التى تجمع عدة مميزات فهي تستخدم في صنع المعطرات لذلك تكون إختيار رائع لطرد الناموس والذباب لأنها ذات رائحة نفاذة وفي نفس الوقت رائحتها مفضلة لدى الجميع.

لذلك ننصحك بتجفيف بعض الأوراق ووضعها في ركن من أركان الغرفة واستمتعي بنوم هادئ ورائحة جميلة.

وصفة ورق الغار للتخلص من الصراصير

والآن لكى تتخلصى من الصراصير والحشرات الزاحفة عليك إتباع هذه الخطوات:

يمكنك طحن بعض أوراق الغار ثم نثرها في الأماكن التي يظهر بها الحشرات الزاحفة، يعتبر ورق الغار طارد قوى لكافة أنواع الحشرات، وأيضًا يعمل على طرد الطاقة السلبية من المنزل.

وأيضًا عليكِ دائمًا التخلص من الرطوبة بالمنزل والتهوية الجيدة والسماح للشمس بالدخول للمنزل كل هذا يساعدك على التغلب على كافة الحشرات.