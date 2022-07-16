شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية

بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله علي الأمة الإسلامية أجمعين بالخير واليمن والبركات قامت أسواق العثيم بمشاركة عملائها الكرام بمجموعة رائعة من التخفيضات والخصومات إحتفالا بعيد الأضحى المبارك ولفترة بعد إنقضاء العيد وهذا تسهيلا على المواطنين القائمين داخل المملكة العربية السعودية على تلبية متطلبات الحياة ومشاركة مع عملائها في فرحة عيد الأضحى المبارك، مجموعة تخفيضات على كافة المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وكافة متطلبات المنزل الحديث.

عروض العثيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ومن أجل تلبية لطلبات عملائنا ومشاركتنا الدائمة لفرحة العيد برفقة عملاء العثيم قررت إدارة العثيم بتنزيل خصومات من الفترة 6 من شهر يوليو حتى 19 من الشهر الحالي بفرض خصومات غير مسبوقة مثال:

قائمة عروض العثيم المعلن عنها خلال هذا الشهر: