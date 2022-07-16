نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ولمدة 10 أيام وهدايا مجانية في المقال التالي
بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله علي الأمة الإسلامية أجمعين بالخير واليمن والبركات قامت أسواق العثيم بمشاركة عملائها الكرام بمجموعة رائعة من التخفيضات والخصومات إحتفالا بعيد الأضحى المبارك ولفترة بعد إنقضاء العيد وهذا تسهيلا على المواطنين القائمين داخل المملكة العربية السعودية على تلبية متطلبات الحياة ومشاركة مع عملائها في فرحة عيد الأضحى المبارك، مجموعة تخفيضات على كافة المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وكافة متطلبات المنزل الحديث.
عروض العثيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
ومن أجل تلبية لطلبات عملائنا ومشاركتنا الدائمة لفرحة العيد برفقة عملاء العثيم قررت إدارة العثيم بتنزيل خصومات من الفترة 6 من شهر يوليو حتى 19 من الشهر الحالي بفرض خصومات غير مسبوقة مثال:
قائمة عروض العثيم المعلن عنها خلال هذا الشهر:
- حيث أنه يوجد مجموعة من العروض والخصومات على شيكولاتة جالاكسي جواهر 900 جرام بخصم من 88.98 ريال سعودي أصبح سعرها بعد الخصم 44٠98 ريال سعودي.
- كما أن أرز الوليمة بسمتي 10 كيلو جرام بسعر 64.95 بعد أن كان سعرها قبل الخصم 89.95 ريال سعودي.
- حيث أنه وصل سعر مسحوق الغسيل أومو أوتو أخضر 7 كيلو جرام بسعر 56.95 ريال سعودي بدلا من 80.95 ريال سعودي.
- دجاج دو مجمد كيلو جرام بسعر 173.95 ريال سعودي بدلا من 201 ريال سعودي.
- حليب المراعي سعر الكرتونة 12 عبوة كل عبوة لتر بسعر 58.95 ريال سعودي بدلا من 71.95 ريال سعودي.
- كما قامت أسواق العثيم بخصومات رائعة علي قسم الحلويات.
- حيث أنه في الأسواق العثيم توجد خصم على تورتة كرنفال وسط بسعر 44.95 بدلا من 49.95 ريال سعودي.
بسكوت جوز الهند سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي.
- كما أن العروض على كعك سادة بالسمن أو بالملبن أو بالتمر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.
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