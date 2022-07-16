نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأثنين خصم من 30 وحتي 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل في المقال التالي
وفرت أسواق العثيم تخفيضات وعروض جباره بمناسبة عيد الأضحى إلى جانب توفير صك الأضحية بسهولة سواء كان عقيقة،فدي،أضحية،صدقة أو هدي وذلك بدفع مبلغ من المال قدر المستطاع ووفرت أسواق العثيم دفع ثمن أضاحي العيد في العديد من فروعها كما سهلت على الأفراد من خلال الدفع عن طريق الانترنت او تطبيق اكتساب.
عروض العثيم الاثنين
توفر أسواق العثيم فى كافة فروعها فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عروض وخصومات يومية وأسبوعية وشهرية وفي المناسبات والأعياد على كل السلع المعروضة لديها سواء كانت سلع غذائية أو أجهزة كهربائية كما وفرت عرض رائع على شاشات العرض من ماركات مختلفة لديها في الرابع من ذي الحجة الموافق الثالث من يوليو لعام 2022 ولمدة ثلاث أيام فقط 30/6 إلى 2/7 وحتى نفاذ الكمية ومنها:
- شاشة سهم إلى دى سمارت 50 بوصة وهي شاشة مسطحة ،ريسيفر داخلى،ريموت كنترول،تتصل بالانترنت وتدعم خاصية البلوتوث ووصل سعرها إلى 1149 ريال سعودى بدلا من 1399 ريال .
- حيث أنه توجد مجموعة من العروض على السلع التى تحظى بتخفيضات فى العثيم
جميع ما يباع في أسواق العثيم يحظى بتخفيضات والتالى مثال ليوم 30/6/2022
- حيث أنه توجد عروض على كل السلع الغذائية ومنها جوز الهند البوردة 14,95 للكيلو،شابورة سمسم وحبة بركة أصابع،12,50 بدلا من 14,95 العلبة،زود تورتة شوكولاتة كيت كات 44,95 بدلا من 59,95،وزود حلويات شرقية مشكلة 19,95 بدلا من 24,95 .
خصومات العثيم
- ومن ضمن العروض هي العروض الموجودة على الخضروات والفواكه شمام أردنى 3,25 ريال الكيلو،باذنجان اسود رومي وسط 2,85 ريال الكيلو،تين 14,95 الصندوق،كرز صندوق صغير 7,95ريال وغيرها .
- حيث أنه يكون هناك مجموعة من العروض على كل انواع لحوم ودواجن دجاج إنتاج كامل متبل حار 600 جم الطبق بسعر 10,50 ريال،قطع دجاج إنتاج مشكلة طازج 900 جم 10,95 الطبق و لحم عجل بلدي بالعظم 39,95 ريال الكيلو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأثنين خصم من 30 وحتي 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.