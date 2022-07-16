شوف عروض العثيم الأثنين خصم من 30 وحتي 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل

وفرت أسواق العثيم تخفيضات وعروض جباره بمناسبة عيد الأضحى إلى جانب توفير صك الأضحية بسهولة سواء كان عقيقة،فدي،أضحية،صدقة أو هدي وذلك بدفع مبلغ من المال قدر المستطاع ووفرت أسواق العثيم دفع ثمن أضاحي العيد في العديد من فروعها كما سهلت على الأفراد من خلال الدفع عن طريق الانترنت او تطبيق اكتساب.

عروض العثيم الاثنين

توفر أسواق العثيم فى كافة فروعها فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عروض وخصومات يومية وأسبوعية وشهرية وفي المناسبات والأعياد على كل السلع المعروضة لديها سواء كانت سلع غذائية أو أجهزة كهربائية كما وفرت عرض رائع على شاشات العرض من ماركات مختلفة لديها في الرابع من ذي الحجة الموافق الثالث من يوليو لعام 2022 ولمدة ثلاث أيام فقط 30/6 إلى 2/7 وحتى نفاذ الكمية ومنها:

شاشة سهم إلى دى سمارت 50 بوصة وهي شاشة مسطحة ،ريسيفر داخلى،ريموت كنترول،تتصل بالانترنت وتدعم خاصية البلوتوث ووصل سعرها إلى 1149 ريال سعودى بدلا من 1399 ريال .

حيث أنه توجد مجموعة من العروض على السلع التى تحظى بتخفيضات فى العثيم

جميع ما يباع في أسواق العثيم يحظى بتخفيضات والتالى مثال ليوم 30/6/2022

جميع ما يباع في أسواق العثيم يحظى بتخفيضات والتالى مثال ليوم 30/6/2022 حيث أنه توجد عروض على كل السلع الغذائية ومنها جوز الهند البوردة 14,95 للكيلو،شابورة سمسم وحبة بركة أصابع،12,50 بدلا من 14,95 العلبة،زود تورتة شوكولاتة كيت كات 44,95 بدلا من 59,95،وزود حلويات شرقية مشكلة 19,95 بدلا من 24,95 .

خصومات العثيم