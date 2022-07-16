شوف عروض بنده فصل الصيف خصومات تصل ل 70 ٪ علي جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكافة السلع

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يوم جديد من الخصومات الرائعة لعملاء بنده الكرام ومجموعة كبيرة من التخفيضات والخصومات المذهلة وغير مسبوقة النظير، يتمتع بهذه العروض والخصومات عملاء بنده في المملكة العربية السعودية وفي كافة الفروع، إيمانا منا على مساعدة المواطن لتحمل كافة متطلبات الحياة وفق زيادة الأسعار الحالى لجميع المنتجات، العروض الاسبوعية بنده تبدأ من يوم 14 يوليو لعام 2022 أو 15/12/1443 والتي تستمر لمدة إسبوع كامل. عروض بنده الأسبوعية تأتي بنده لعملائها الكرام مجموعة من الخصومات الرائعة علي المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها من مستلزمات المنزل. عروض 15 ريال سعودي لبنده كيك رول أمريكانا علبة مكونة من 6 قطع بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 19.95 ريال سعودي.

بطاطس شيبسي ليز 3 قطع بسعر 15 بدلا من 21٠75 ريال سعودي.

عرض رائع علي شيكولاتة تورتينا قطعة واحدة كانت بسعر 24.95 ريال سعودي قبل الخصم وأصبح 15 ريال سعودي بعد الخصم. عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية حيث أنه يوجد في أسواق بنده عرض هام على قلاية بدون زيت بسعر 159 ريال سعودي من شركة سينكور بدلا من 359 ريال سعودي القلاية سعة 2 كيلو جرام.

وعرض آخر على قلاية بدون زيت ماركة فيليبس بسعر 389 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي وتعتبر من أحسن أنواع القلايات بدون زيت وبسعر رائع.

والعرض المفاجأة على قلاية بدون زيت من ماركة بلاك أند ديكر بسعر خارج المنافسة 299 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي بسعة كبيرة تتحمل حتى 4 لتر.

كما أنه يكون من ضمن عروض بنده للأجهزة الكهربائية خصم رائع علي خلاط كي أون بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

حيث أنه نجد أن العروض تتضمن بعض الأجهزة مثل خلاط ماركة كينوود بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي وسعة 2 لتر. عمر شويل - جدة عروض بنده فصل الصيف خصومات تصل ل 70 ٪ علي جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وكافة السلع - ثقفني

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