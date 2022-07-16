بريل المواعين زى الجاهز بدون تكاليف وبدون ما ينشف ايديكى اصنعية فى منزلك بحرفية وجودة عالية ورغوة كثيفة خليكى ناصحة وموفرة

بريل المواعين زى الجاهز بدون تكاليف وبدون ما ينشف ايديكى ، اصنعي الصابون السائل في منزلك للتوفير، ففي ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها الكثير من الافراد سواء من الطبقات المتوسطة أو الطبقات الفقيرة أصبح الاستفادة من كل شيء موجود في المنزل بطريقة صحيحة تجعلك تعيد الاستخدام وتستطيع توفير النقود اللازمة للشراء من خلال السطور التالية سنتعرف على كيفية عمل الصابون السائل في المنزل.

بريل المواعين زى الجاهز بدون تكاليف وبدون ما ينشف ايديكى

سواء كنت تريد صابون سائل بغرض الاستحمام أو صابون سائل بغرض غسيل اليدين فهذه هي الطريقة الصحيحة لصناعته في المنزل.

المكونات:

500 جرام من حمض السلفونيك وهو متواجد عند محلات المنظفات .

اربع لترات من الماء .

كمية مناسبة من الجلسرين .

زيت عطري حسب الرغبة (نختار أي رائحة من روائح الزيوت العطرية )

لون صناعي حسب الرغبة ويفضل الأبيض .

عدد 2 وعاء زجاجي يكفيان الكمية المراد صنعها .

50 جرام من البوتاسيوم .

طريقة عمل الصابون السائل في المنزل

بداية لابد وأن ننوه أنه لا مفر من ارتداء قفاز لليدين في حالة التلامس المباشر مع هذه المواد ربما يكون هناك بعض الخطورة على ملمس الجلد واليدين .

. نضيف 2 لتر من الماء مع خمسون جراما من البوتاسيوم ثم نحرك جيدا حتى تتم عملية ذوبان البوتاسيوم في الماء.

ثم نستخدم الوعاء الاخر ونضع فيه حمض السلفونيك مع الاثنان لتر الماء المتبقين.

نبدأ بتسخين كلا المزيجين ثم يترك ليبرد وبعد ذلك يضاف الخليطين ببطء على بعضهما البعض.

في النهاية نضيف الجلسرين والمادة العطرية المحببة.

طريقة صناعة الصابون من القطع المتبقية من الصابون

تعتبر هذه الطريقة من أرخص وأسهل الطرق للحصول على صابون سائل متعدد الاستخدامات والاغراض، ويمكن انتاجه كما يلي:

المكونات:

زجاجة ضغط فارغة.

قطع مستخدمة من الصابون.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

جلسرين.

عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء الساخن.

مبشرة والتي تستخدم في بشر الخضراوات.

الطريقة: