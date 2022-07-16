اتحداكى ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم.. كنز هيكسبك دهب لسبب لن يصدقة عقل مدهش سبحان الله اليكم استخداماتة الرهيبة

اتحداكى ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم ، إياك ترمي زيت القلي فمن المعروف لدينا جميعًا ضرورة عدم استخدام الزيت لوقت طويل في عمليات القلي لأن هذا يضر الصحة بشكل كبير، فالزيت المهدرجة تشكل خطر كبير على الصحة وتسبب إرتفاع الكوليسترول إلا أن الزيت المستعمل عدد مرات كبيرة يسبب أضرار خطيرة على الصحة نظرًا لتعرضه لدرجات حرارة مرتفعة أكثر من مرة، لذلك سيدة المنزل تقوم برمية والتخلص منه بشكل يومى تقريبًا، هل سألتِ نفسك سيدتي هل يوجد استخدام آخر لهذا الزيت؟ هل يوجد استفادة من كميات الزيت الكبيرة التي نتخلص منها يوميًا؟ هذا ما ستعرفين إجابته من خلال مقالنا هذا سوف تذهلين من الاستخدامات المفيدة للزيت المستعمل.

اتحداكى ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم

يوجد لزيت القلي المستعمل استخدامات عديدة داخل المنزل يمكن استعماله مباشرة ويمكن إدخاله في وصفات لا تخطر على بالك مطلقًا أولًا سوف أذكر لكِ استعمالات منزلية يومية لزيت القلي.

يُمكنك استعماله كملمع للأخشاب بدلًا من شراء ملمعات الأخشاب باهظة الثمن.

وإذا أردتِ مفعول أفضل في تنظيف الأثاث الخشبى عليكِ إضافة الخل الأبيض أو خل التفاح إلى زيت القلي المستعمل و ستذهلين من النتيجة و سوف تلاحظين رجوع الخشب كالجديد وعودة لمعانه وبريقه.

إذا كان لديكِ أثاث مصنوع من الجلد مثل كراسي المكاتب أو السفرة وغيرها من الأثاث المصنوع من الجلد يُمكنكِ تنظيفة وعمل طبقة حماية باستخدام زيت القلي المستعمل.

وصفات يستعمل بها زيت القلي المستعمل

يمكن استغلال الزيت الذى نقوم بالتخلص منه يوميًا بادخاله في وصفات مفيدة للمنزل وأيضًا توفر لربة المنزل الكثير من المال والتوفير بسد احتياجات منزلها بشئ تقوم برميه.

صناعة الصابون بزيت القلي المستعمل

لصنع خلطة صابون للتنظيف حضري المكونات التالية:

قومى بتجميع 3 لتر من الزيت المستعمل.

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ليمونة واحدة وقومي بعصرها.

نصف كيلو جرام من البوتاس.

زيت عطري مفضل لديكِ.

4 كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير: