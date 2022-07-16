نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مددنا عروض عيد الأضحي من أسواق السدحان بأقوي الأسعار والخصومات رائعة في المقال التالي

عروض العيد مازالت مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي من أسواق السدحان حيث توفر العديد من العروض الأسبوعية المتنوعة على البقالة والسلع التمونية والأستهلاكية، كما توفر شراء أضحية العيد بتشكيلة متنوعة وتقدم خدمه الذبح والتقطيع ويتم تسليم الذبيحة من مسلخ البلدية، ويتوافر أيضاً تشكيلة من اللحوم المختلفة، كما يتوافر العروض الأساسية الأسبوعية بداخل المجلة، ومددنا لكم عروض العيد 13 يوليو 2022 الموافق 14 ذو الحجة 1443هـ حتى 19 يوليو 2022 يستمر العرض لمدة أسبوع كامل أو حتى نفاذ الكمية. مددنا عروض عيد الأضحي من أسواق السدحان بأقوي الأسعار والخصومات رائعة كيس أبو كأس أرز بسمتي وزن 10 كيلو، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

لندن داري آيس كريم متنوع وزن الحبة 500 مل، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

شيبس برينجلز 40 جرام متنوع، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

علبة شوكولاته شيبسي جواهر + خصم 15 %، وزن الحبة 650 جرام بسعر 44.95 ريال بدلاً من 64.50 ريال.

علبة شوكولاته شيبسي جواهر + خصم 15 %، وزن الحبة 900 جرام، بسعر 79.75 ريال بدلاً من 54.95 ريال. قسم اللحوم والجزاره من أسواق السدحان كيلو مفروم بقري برازيلي، بسعر 21.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

كيلو لحم بقر هندي بدون عظم، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

كيلو لحم خروف سولكني طازج، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

كيلو لحم عجل بدون عظم، بسعر 56.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال.

كيلو خروف روماني، بسعر 54.95 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 31.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية والأستهلاكية من أسواق السدحان سنيورة لحم مرتديلا بقري أو دجاج، سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

زيتون كالاماتا يوناني جامبو، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

بدر جبنة بحبة البركة قليلة الدسم، أو جبنة بلدية سادة، سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

جبنة بيضاء دبل كريم هنجاري سعر الكيلو 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

تشيزا لاند جبنة رومي سعر الكيلو 37.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

جبنة هولندي مدخنة بالأعشاب أو سادة، سعر الكيلو 47.95 ريال بدلاً من 67.95 ريال.

فيكتوريا جبنة موزاريلا سعر الكيلو 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

عبوة زيت زيتون جيدا وزن الحبة 10 لتر، بسعر 249.00 ريال بدلاً من 339.00 ريال. عمر شويل - جدة مددنا عروض عيد الأضحي من أسواق السدحان بأقوي الأسعار والخصومات رائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مددنا عروض عيد الأضحي من أسواق السدحان بأقوي الأسعار والخصومات رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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