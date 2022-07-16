نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات إكسترا السعودية الجديدة على الأجهزة المنزلية الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من جديد بعض تخفيضات إكسترا السعودية الجديدة من مجلة العروض على الأجهزة المنزلية الكبيرة لوجهة التسوق الأولى في المملكة العربية السعودية في مجال الأجهزة الكهربائية والإليكترونيات، والتي تنفرد بالتنزيلات الكبييرة في الأسعار، والعروض الحصرية من خلال النشرات الدورية التي تصدر من خلال إكسترا، وتحتوي على منتجات عديدة من ماركات عالمية ومتنوعة التصنيفات.

تخفيضات إكسترا السعودية الضخمة على التكييفات

تتمثل تلك التخفيضات المميزة في الكثير من العروض على مكيفات من ماركات مختلفة، وعالمية مثل باناسونيك اليابانية، وجري، وزامل، وميدا، وكلاس برو، وهاجر، وسامسونج الكورية الجنوبية، وبأحجام مختلفة من القدرة الحصانية أيضأ، ومن حيث التصميم فمنها الدولابي، والحائطي الذين لا يحتاجا إلى تكسير في الجدران سوى ثقب بسيط، وهناك أيضاً مكيفات الشباك التي يتطلب تركيبها تكسير الجدار أو يتم تركيبة مكان النافذة.

عرض باقات الصيانات الدورية للمكيفات من إكسترا

كما تضمنت مجلة العروض الصيفية من إكسترا أيضاً عرض على الصيانة الدورية للمكيفات، والتى تعد العامل الرئيسي للحفاظ على حالة المكيف، وإطالة عمره الإفتراضي حيث شملت تلك الباقات على تنظيف دوري للفلاتر، وشحن الفريون للمحافظة على فاعلية الكومبريسور، وغيرها من صيانات دورية لازمة لصيانة المكيفات، وقد جائت تلك العروض في ثلاث باقات، وهي الباقة الأساسية بسعر 159 ريال، والباقة المفضلة بسعر 199 ريال، والباقة البيريميوم بسعر 249 ريال.

تخفيضات إكسترا السعودية الضخمة على الأجهزة المنزلية الكبيرة

كما يوجد العديد من الخصومات على الأجهزة المنزلية الكبيرة الأخرى مثل غسالات الملابس ، والبوتاجازات، والثلاجات، وغسالات الصحون.

قسائم شراء مجانية من إكسترا

ومن العروض الفريدة أيضاً في مجلة عروض إكسترا الجديدة عرض قوي عبارة عن قسائم رصيد مجاني بقيمة 250 ريال عند شراء أي منتج بقيمة 1000 ريال أو أكثر من الأجهزة المنزلية الكبيرة حيث يسري هذا العرض خلال الفترة من 23 يونيو إلى 16 يوليو 2022 ميلادياً أو حتى نفاذ الكمية، ولكن هذا العرض غير ساري على المكيفات الشباك، ولا مع العروض الأخرى.

اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً