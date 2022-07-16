شوف extra أقوي عروض اكسترا للجوالات خصومات جبارة على الاجهزة التابلت والايفون 50% اغتنم الفرصه

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بينما سعر هاتف أيفون 13 بذاكرة حجمها 512 جيجا بايت سماء الليل.

وصل إلى 4999 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو ماكس وذاكرة حجمها 256 جيجا بايت سعره انخفض من 5699 ريال سعودي ووصل إلى 4999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي إس 22، 5 جي لونه أخضر بذاكرة حجمها 128 جيجا بايت سعره 3299 ريال سعودي بدلًا من 2799 ريال سعودي.

أما سعر هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس وصل إلى 6599 ريال سعودي بدلًا من 7199 ريال سعودي بحجم ذاكرة 1 تيرا بايت.

آير بود من أبل برو ميج سيف لونها أبيض سعرها 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

ساعة الجيل السابع من أبل وزن 5 مللي جرام بي إس ولون السوار أسود سعرها وصل إلى 1969 ريال سعودي.

نوكيا سي 20 سعره 319 ريال سعودي بدلًا من 339 ريال سعودي بذاكرة 16 جيجا ولونه الخارجي أزرق.

بينما سعر نوكيا سي 21 بلس سعره 439 ريال سعودي بدلًا من 539 ريال سعودي وحجم ذاكرته 64 جيجا بايت. عروض إكسترا على أجهزة التابلت والآيباد سعر آبل آيباد برو 2021م يدعم الواي فاي – حجم الشاشة 11 بوصة.

ذاكرته الداخلية حجمها 128 جيجا بايت ولونه الخارجي رصاصي وصل إلى 3499 ريال سعودي بدلًا من 3649 ريال سعودي.

هواوي ميت باد بشاشة مقاسها 10.4 بوصة وحجم الذاكرة 128 جيجا بايت.

وصل سعره إلى 1349 ريال بعد خصم مميز من إكسترا.

سعر لينوفو تابلت إم 7 – الجيل الرابع – حجم شاشته 7 بوصة ويدعم الواي فاي بذاكرة داخلية حجمها 32 جيجا بايت.

انخفض من 499 ريال سعودي ووصل إلى 379 ريال سعودي. عمر شويل - جدة extra أقوي عروض اكسترا للجوالات خصومات جبارة على الاجهزة التابلت والايفون 50% اغتنم الفرصه - ثقفني

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