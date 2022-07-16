شوف اقوى عروض جبارة من بنده السعودية والكتالوج.. هتشتري كل اللي نفسك فيه بارخص الاسعار بتخفيضات جبارة تصل الى 60%

اقوى عروض جبارة من بنده السعودية والكتالوج ، عروض جبارة من بنده السعودية توفرها مجموعة شركات بنده المشهورة في نطاق واسع في المملكة، وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال منذ سنوات، وبها العديد من الأفرع المنتشرة داخل وخارج المملكة، ويدخل تلك السلسلة ما يقرب من مائة مليون زائر على نطاق العالم في كافة المنافذ التجارية لها، ونقدم لك في هذا المقال فكرة عن العديد من الخصومات والعروض الخاصة المقدمة من الشركة، والتي نوجزها أدناه.

اقوى عروض جبارة من بنده السعودية والكتالوج

متوافر خصومات لا مثيل لها على كل من:

قلاية بدون زيت سينكور بخصم كبير.

قلاية بدون زيت فيليبس.

قلاية بدون زيت بلاك اند ديكر.

قطاعة كهربائية كي اون.

خلاط كينود.

محضرة قهوة atc.

عصارة كينود.

غلاية بلاستيكية تيفال.

غلاية استانلس.

غلاية كهربائية كولين.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية

متوافر بخصومات مميزة على ما يلي:

جبنة كريمي منخفضة الدسم المراعي.

صدور دجاج سبارا.

صدور دجاج دو كيلو ومائتان جرام.

شكولاتة مشكلة جواهر جلاكسي 900 جرام خصم 10%.

ارز هندي بسمتي 10 كيلو ابيض ابو كاس.

فشار البطل 23 جرام.

كريمة الطبخ المراعي 500 مل جرام.

كرنشي شيتوس بطعمين مختلفين 2+1.

تونة خفيفة فودي.

شكولاتة مشكلة 1+1

صدور دجاج طرية ساديا واحد كيلو جرام.

سكر ناعم الاسرة 2 كيلو العرض الذهبي.

عروض إضافية على المنتجات في بندة السعودية

تمنحك المتاجر على نطاق المملكة ما تريد شراؤه، حيث يمكنك الاستفادة من العروض التالية:

مناديل للوجه قطعتين اكسلانس 10في 150 منديل.

مرتديلا بقري سادة حلواني اخوان.

جبنة رومي تشيز لاند.

جبنة قريش جرين لاند.

جبنة موتزريلا ديلي ديري.

طحينة ماركت الشعلة.

لبنة تركي بينار.

زيتون كلاماتا الريف اسود.

صدر ديك رومي مدخن سينورة.

مكسرات تايلندية مشكلة.

قهوة تركية سوداء.

مسحوق ببريكا حار حلو.

بسكويت مصري مدور ناعم .

كرواسون ميني سادة .

كرواسون ميني بالجبنة والزعتر

عروض هايبر بنده على العناية الشخصية

من أهم المنتجات التي يجب أن تنتقيها بعناية تامة، ولذلك جمعنا لك العروض التالية: