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عمر شويل - جدة سحب مسابقة الحلم 2022 وأسماء الفائزين في جائزة الربع مليون دولار التي يتم الإعلان عنها خلال دقائق قليلة على الهواء مباشرة قناة MBC في برنامج صدي الملاعب مع الإعلامي مصطفى أغا، حيث أن فرص الفوز في هذه المسابقة ليست بالصعوبة التي يتصورها البعض، بل إن أو خطوات الدخول في سحب هذه المسابقة تتم من خلال، قيام الشخص بإرسال رسالة نصية من هاتفه المحمول مكتوب بداخلها كلمة الحلم، بعد يتم التواصل معك عن طريق فريق المسابقة لاعلامك بدخول السحب والاستعداد للإجابة على السؤال الاول المسابقة.

سحب مسابقة الحلم 2022

يمكنكم الآن الدخول في سحب مسابقة الحلم الكبير للحصول على الجائزة التي تعد حلم لكل شخص، فإن مقدار الجائزة التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز خلال اللحظات القادمة عبارة عن 250 ألف دولار بالإضافة إلي منزل رائع في اليونان، كيف تكون فرحة الفائز بهذه المسابقة، يذكر أن آخر سحب تم كان صاحب النصيب في الفوز مصري الجنسية وكان يعمل في السعودية كما كان الآخر سوري الجنسية يعمل في الإمارات، وكانت فرحة كلاهما على الهواء مباشرة غير عادية، مع السحب القادم يتم رفع قيمة الجائزة إلي 500 ألف دولار وفي آخر سحب للمسابقة ستصل قيمة الجائزة إلي مليون دولار.

كيفية دخول السحب والفوز في مسابقة الحلم

دخول السحب أمر بسيط فيه مقدار من الحظ كل ما هو متاح ويجب فعله التعرف أولا على أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم، حيث لكل دولة من الدول تقدم شركات الإتصالات لدي أرقام محددة للاشتراك في مسابقة الحلم، بعد تقوم بإرسال رسالة على الرقم المحدد لبلدك، ومن ثم الإنتظار حتي يتم دخولك السحب، هناك بعض الاناس يقومون بإرسال أكثر من رسالة حتي تتزايد فرص فوزهم باللعبة، كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في المسابقة من خلال موقع mbc على الانترنت بسهولة ويسر.

لحظة إعلان اسم الفائز في جائزة الربع مليون دولار

مبروك لـ أحمد إبراهيم محمد من مصر ومقيم بالإمارات جائزة الحلم#MBC1

#MBCDream#الحلم

pic.twitter.com/U5qi67H9FG — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) مبروك لـ أحمد إبراهيم محمد من مصر ومقيم بالإمارات جائزة الحلم#MBC1

#MBCDream#الحلم

pic.twitter.com/U5qi67H9FG — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) July 1, 2021

أعلن مصطفى الأغا مقدم برنامج مسابقة الحلم ٢٠٢٢ اسم الفائز على الهواء مباشرة، وهو شخص مقيم في الإمارات يدعي” احمد إبراهيم محمد”، حث قام في البداية الإعلامي مصطفى الأغا بالاتصال بالفائز قم قال له معك المطربه شذي حسون ستخبرك بخبر جميل، ثم أخبرته المطربة بحصوله على الجائزة الكبري، حالة كبيرة من الفرح والبكاء إصابة الفائز.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتساءل الكثيرون حول آلية الاشتراك في مسابقة الحلم وموعد السحب وكذلك طرق الاشتراك في مسابقة الحلم ومدي مصداقية المسابقة وقيمة الجوائز والعديد من التساؤلات التي تدور حول هذه المسابقة ، التي يمكنكم الاشتراك فيها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الحلم.

تسجيل بيانات الدخول.

اختيار الدولة.

تحديد مزود الخدمة.

الاشتراك الآن.

في الختام نتمني للجميع الفوز والحصول على الجوائز الكبيرة، وفي حالة الرغبة كان لديكم اي اقتراحات دعها في التعليقات أسفل سحب مسابقة الحلم 2022 وأسماء الفائزين في جائزة الربع مليون دولار.