شوف 9% خصم على آيفون 12 في المملكة العربية السعودية

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أطلقت مكتبة جرير خصم قوي بقيمة 9% على هاتف آيفون 12 في المملكة العربية السعودية، ويأتي الهاتف بمزايا جبارة على أكثر من عامل، الأداء والتصوير والإمكانيات أثناء استعمال الهاتف في الألعاب، وتعد هواتف آيفون من الهواتف القوية في تجربة الأداء حيث تقدم أمان عالي للمستخدمين بالإضافة إلى قوة بدن الهاتف وتشكيلة الألوان القوية التي تقدمها الشركة المنتجة للهاتف. 9% خصم على آيفون 12 في المملكة العربية السعودية سعر الهاتف آيفون 12 بعد الخصم هو 3199 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه سعة الهاتف ضمن العرض هي 128 جيجا بايت.

شاشة الهاتف تأتي بمقاس 6.1 وهي شاشة عملاقة ذات أداء مبهر خاصة في الألعاب.

بطارية الهاتف بطارية متوسطة القوة بقوة 2815 مللي أمبير.

الكاميرا الخلفية للهاتف 12+12 ميجا بكسل.

نظام تشغيل الهاتف هو ios 14. أبرز مزايا هاتف iphone 12 الجبار القوي الهاتف يدعم خاصية الشحن بدون سلك، بالإضافة إلى ذلك الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 25W.

وفي الوقت نفسه البطارية الخاصة بالهاتف هي بطارية من نوع الليثيوم القابلة للشحن آلاف المرات.

شاشة الهاتف هي من نوع إكس دي آر سوبر ريتنا.

يدعم الهاتف أجهزة استشعار هي فيس آي دي ومقاس الضغط ومستشعر اتجاه بثلاث محاور.

كذلك الهاتف يأتي بمستشعر مقياس تسارع وتقارب وكذلك حساس للضوء.

الهاتف يحتوي على مقاومة للماء ويمكنه التصوير صور خرافية تحت الماء. خصومات رائعة من مكتبة جرير على هواتف مختارة هناك خصومات على آيفون 11 وكنا نشرنا مقالة تفاصيله على هذا الأمر.

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خصم 12% على آيفون 13 برو ماكس الـ256 جيجا بايت وسعره بعد الخصم هو 4999 ريال. كيفية التواصل مع مكتبة جرير وشراء آيفون من خلال العروض الجبارة فروع مكتبة جرير منتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

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