شوف عروض بنده الجبارة خصم مضاعف يصل ل 60% بمناسبة فصل الصيف على جميع الأجهزة والمنتجات

عروض بنده اليوم تعتبر بنده من أهم وأشهر سلاسل تجارية للبيع بالتجزئه فهي تقوم بخدمة أكثر من 106 مليون عميل في المملكة العربية السعودية، ومصر والعديد من الدول الأخرى، وتعتبر متاجر بنده من أهم الأسواق التجارية التي تقدم بشكل دائم الكثير من العروض والخصومات المميزة على السلع المختلفة، وايضًا الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها، ولذلك أصبح يتابعها الكثير من الناس ويتم البحث بشكل دائم عن أهم العروض والخصومات التي تقدمها، والان من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على عروض بندة الحالية المميزة، تابعو معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل.

عروض بنده لفصل الصيف 2022

بمناسبة فصل الصيف قدمت بنده للعديد من الخصومات المميزة على كافة السلع الموجودة داخل المتاجر بجميع فروع بنده المتعددة ومن أبرز العروض التي تقدمها كالآتي:

عروض بنده على السلع المختلفة قطاعة كي أون بسعة ٥٠٠ ملي، بسعر 49 ريال بدلًا من 70 ريال.

قلاية بدون استخدام زيت سنكور بسعر 159 ريال بدلًا من 359 ريال.

كما أنه في عروض بنده نجد مجموعة من الخصومات على خلاط كينود بسعة 2 لتر بسعر 99 ريال بدلًا من 149 ريال.

كما أنه ريما وصل في العروض سعر قلاية فيليبس بدون زيت 389 ريال بدلًا من 599 ريال.

كورن فليكس كلوفز 1 كيلو جرام + كيلو اخر هدية بسعر 31.95 ريال.

كما أنه جبنة مثلثات البقرة الضاحكة 4+1 بسعر11.95 ريال.

خصومات بنده الأسبوعية