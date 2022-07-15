نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده ماركت الإسبوعية على الجوالات و أجهزة المطبخ خصومات العيد نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده ماركت الإسبوعية على الجوالات و أجهزة المطبخ خصومات العيد نصف السعر، يتوفر ترمس شاها باللون الازرق سعة 680 مللي بسعر 37 ريال بدلا من 48 ريال خصم 23%، يتوفر ترمس باللون الذهبي شأنها سعة 3 لتر بسعر 165 ريال بدلا من 220 ريال خصم 25%، يتوفر طقم عشاء ابيض كوتايا 24 قطعة بسعر 104 ريال بدلا من 149 ريال خصم 30% ضمن عروض بنده ماركت الإسبوعية خصومات عيد الأضحى.

عروض بنده ماركت الإسبوعية على الجوالات و الأجهزة

يتوفر طقم اواني طبخ مستر كوك 9 قطع بسعر 299 ريال بدلا من 309 ريال، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى حتى نهاية شهر يوليو شواية كهربائية كولين 2000 وات بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض بنده ماركت الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية ميكرويف شارب سعة 20 لتر بسعر 269 ريال بدلا من 399 ريال خصم 33%، يتوفر فرن كهربائى كولين سعة 45 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 329 ريال خصم 15%.

عروض عيد الأضحى المبارك حتى نهاية يوليو

تتوفر مكواة كليك أون بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، تتوفر مكواة تيفال بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض بنده ماركت الإسبوعية موزع مياة دورا بسعر 449 ريال بدلا من 649 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى حتى نهاية شهر يوليو عجانة اي تي سي بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 25%، تتوفر قطاعة مولنيكس بسعر 104 ريال بدلا من 169 ريال خصم 39%.

عروض الأجهزة الكهربائية بنده ماركت

تتوفر قطاعة كولين 300 واط بسعر 55 ريال بدلا من 79 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك على الأجهزة الكهربائية قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر بسعر 3159 ريال بدلا من 579 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض بنده ماركت الإسبوعية قدر ضغط كهربائي كولين سعة 6 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 285 ريال خصم %30، يتوفر عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 439 ريال خصم 37%.

عروض الجوالات بنده ماركت

يتوفر هاتف أونور اكس 7 سعة 128 جيجابايت بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال، يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 4 جيجا رام و 128 جيجا بايت، ضمن عروض الجوالات بنده ماركت بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%، تتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك حتى نهاية شهر يوليو سعة 6 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 799 ريال بدلا من 899 ريال خصم 11%.

يتوفر هاتف أونور اكس 8 سعة 128 جيجا بايت بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%، يتوفر هاتف ريدمي 10 أي سعة 2 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر 429 ريال بدلا من 459 ريال خصم 7%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر بنده سعة 3 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر 495 ريال بدلا من 509 ريال ضمن عروض بنده ماركت الإسبوعية بمناسبة عيد الأضحى.