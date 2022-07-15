نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية الجديدة في أحدث مجلة عروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم حصرياً تخفيضات بنده السعودية الجديدة في أحدث مجلة عروض لها لهذا الأسبوع حيث قد أعلنت سلسة المتاجر الشهيرة في مجلتها الأسبوعية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك عن تخفيضات مذهلة، ومتنوعة على أقسام عديدة لتلبي كافة إحتياجات البيت العصري في المملكة العربية السعودية، ولتظل وجة التسوق المفضلة لدى المستهلك السعودي بهذه العروض القوية، والتي ينتظرها المواطن السعودي كل أسبوع.

أحدث تخفيضات بنده هايبر ماركت السعودية في المجلة الأسبوعية

نستعرض معكم بعض العروض في أحدث مجلة بنده هايبر ماركت السعودية من بعض الأقسام مثل العروض على الأغذية، والحلوى، والمنظفات، ومنتجات العناية بالشعر، والجسم، ومنتجات الألبان، والعسل، واللحوم الطازجة المحلية والمجمدة المستوردة، و الدواجن الطازجة، والمجمدة، والأسماك الطازجة، والمقبلات، والمكسرات، ومنتجات اللحوم المصنعة، والمخبوزات، ويوجد في المجلة أيضاً عروض بثمن 10 ريال، و15 ريال، و20 ريال، و30 ريال.

عرض 10 ريال من بنده السعودية

نبدأ التخفيضات الجديدة بعرض العشرة ريالات حيث يوجد عرض على شبيهة القشطة من المراعي 170 جرام بسعر 10 بدلاً من 18 ريال لكل 4 حبات، ومكرونة جودي 250 أو 450 جرام بسعر 10 بدلاً من 17.85 ريال لكل ثلاث عبوات، ولحم تونا خفيف بالزيت النباتي من تريفا 170 جرام بسعر 10 بدلاً من 16.50 ريال لكل 3 حبات.

تخفيضات كبيرة على منتجات الدواجن المصنعة

ومن التخفيضات القوية من بنده هايبر ماركت السعودية تخفيضات على منتجات الدواجن المصنعة مثل مفروم الدجاج من رضوى وزن 400 جرام بسعر 10 بدلاً من 16 ريال لعدد 2 حبة، وكبة دجاج من الكبير وزن 400 جرام بسعر 10 بدلاً من 16.95 ريال، وبرجر دجاج بالخبز 8 حبات بالعبوة من الكبير وزن 400 جرام بسعر 10 بدلاً من 15.5 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت الغذائية بأقل الأسعار