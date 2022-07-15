شوف عروض هايبر بنده وبندة على البقالة والسلع الغذائية

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عروض هايبر بنده تستمر خلال فصل الصيف بالعديد من المفاجآت، حيث يوفر لك هايبر بنده مجموعة ممتازة من منتجات البقالة وأصناف متنوعة من المأكولات المجمدة والطازجة، داخل بنده تجد كافة احتياجات منزلك واحتياجاتك الشخصية بخصومات رائعة، كما تنتشر فروع بنده في مختلف أنحاء السعودية، يمكنك شراء ما تحتاجه من الأكلات الشبه جاهزة سابقاً كل ما ستقوم به هو اللمسات الأخيرة لإعداد وجبة الشيش كباب أو البرجر أو الكفتة بتسويتها فقط، لللتعرف أكثر على بعض العروض المتاحة والمنتجات الموجودة داخل الهايبر يمكنكم متابعة هذا المقال. عروض هايبر بنده احصل على ثلاث حبات من أكياس الذرة الحلوة وزن الحبة 400 جرام، مقابل 20 ريال سعودي فقط بدلاً من 32.85 ريال.

بسعر 25 ريال فقط بدلاً من 28.95 ريال للحبة تستطيع شراء صدور دجاج طرية سيارا وزن الحبة كيلو جرام.

عرض من هايبر بنده برجر الدجاج سيارا 24 قطعة سعر الحبة 1344 جرام، احصل عليه بسعر 25 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

ستربس الدجاج سيارا وزن الحبة 750 جرام احصل عليه مقابل 25.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال. كرات الطاقة ماكنتوش سعر الحبة 5 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

خليط الكيك بالشوكولاتة والحليب دكتور أولكير وزن الحبة 500 جرام.

مربى قطع الراقي وزن 600 جرام سعر الحبة 13.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال. عروض بنده حليب مكثف محلى أبو قوس سعر الحبة 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

رقائق شوكولاتة بالحليب بيتي كروكر احصل على عبوة + عبوة مجانية مقابل 17.95 ريال بدلاً من 35.90 ريال.

ناجت الدجاج أمريكانا وزن الحبة 750 جرام احصل عليه مقابل 20 ريال للحبة بدلاً من 31.75 ريال.

صدور الدجاج بالتوابل الإيطالية أمريكانا وزن نصف كيلو جرام بسعر 25 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي. هايبر بنده اشتري ثلاث فطائر سادة طيبات الإمارات وزن الحبة 400 جرام بسعر 10 ريال فقط بدلاً من 19.5 ريال.

بطاطا مهروسة مقلية الكبير وزن كيلو جرام بسعر 10 ريال للحبة بدلاً من 15.5 ريال سعودي.

لفائف التورتيلا السادة الكبير وزن 750 ريال بسعر 10 ريال للحبة بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

احصل على خضراوت عضوي ويلنيس وزن الحبة 400 جرام مقابل 10 ريال للحبة بدلاً من 12.95 ريال.

خضراوات السنبلة المجمدة وزن (500/800 جرام) أصناف مختارة سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده وبندة على البقالة والسلع الغذائية - ثقفني

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