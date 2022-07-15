نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات قوية على آيفون 13 برو وهواتف أخرى من مكتبة جرير في المقال التالي

يعتبر آيفون 13 برو من أقوى الهواتف حاليا في العالم لا سيما في المملكة العربية السعودية، وهو ما يجعل الطلب عليه في المملكة مرتفع لذلك هناك عروض جبارة من مكتبة جرير على الهاتف المشار إليها وهواتف أخرى قوية أيضا وبنسب خصومات جيدة للغاية، وتعد الهواتف الذكية من أكثر الأغراض المطلوبة حاليا، حيث تعد الأداة التي تدخل صاحبها عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه. خصومات قوية على آيفون 13 برو وهواتف أخرى من مكتبة جرير سعر هاتف آيفون 13 برو الـ128 جيجا قبل الخصم هو 4699 ريال والسعر بعد الخصم هو 4199 ريال.

وفي الوقت نفسه نسبة الخصم على الهاتف هي 10%، واللون المتاح ضمن العرض هو اللون الأزرق السيريا.

قيمة التوفير داخل العرض هي 500 ريال سعودي.

ويحتوي الهاتف على مزايا خرافية منها الكاميرا الرئيسية ذات الدقة 12+12+12 ميجا بكسل.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي الهاتف على شبكة 5g، وكذلك يأتي الهاتف يأتي بنظام تشغيل ios15.

يدعم الهاتف الشحن اللاسكلي والسلكي السريع بالإضافة إلى درع واقي للشاشة من الخدوش ومقاوم للصدمات. أجهزة أخرى عليها عروض مع آيفون 13 برو في السعودية سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا و12 جيجا رام، الهاتف يأتي بخصم 8%.

وفي الوقت نفسه سعر الهاتف قبل الخصم هو 6799 ريال سعودي وبعد الخصم 6199 ريال.

كذلك هناك هاتف هونر ماجيك 4 برو سعة 256 جيجا و8 جيجا رام.

الهاتف سعره بعد الخصم هو 3999 ريال وكان قبل الخصم بسعر 4200 ريال. شاومي 11 لايت وموتورلا موتو جي 42 ضمن العروض الجبارة لجرير هناك عرض على هاتف شاومي 11 لايت 5g بقيمة خصم 23% ليصبح سعر الهاتف 1149 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السعر قبل الخصم كان 1499 ريال سعودي.

كذلك هناك خصم على هاتف موتورلا موتو جي 42 ليصبح سعره بعد الخصم هو 799 ريال سعودي.

أيضا هناك خصم على هاتف هواوي p50 بسعة 256 جيجا بايت ليصبح سعره بعد الخصم 2999 ريال.

بالإضافة إلى ما سبق هناك خصم على سامسونج جالكسي زد فليب 3 بسعة 256.

الخصم بقيمة 22% وسعره بعد الخصم أصبح 3099 ريال وسعره قبل الخصم كان 3999 ريال.

هناك هاتف سامسونج جالكسي إس 21 أف إي g5 بقيمة خصم 23%، سعره بعد الخصم هو 2299 ريال. عمر شويل - جدة خصومات قوية على آيفون 13 برو وهواتف أخرى من مكتبة جرير - ثقفني

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