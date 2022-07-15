شوف عروض هايبر بنده أقوى عروض الصيف على مختلف السلع بأسعار 10 ريال و15 ريال و20 ريال لا تفوت العرض

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احصل على خصم 15.95 ريال على زيتون للطبخ نادك، للحبة بوزن 1.5 لتر، بسعر 20 ريال بدلاً من 35.95 ريال سعودي. اشتري خليط البتزا كويتي، بوزن 1 كيلو، 2 حبة بسعر 10 ريال بدلاً من 13.90 ريال سعودي.

أرز هندي بسمتي أبيض من أبو كاس، للكيس بوزن 5 كيلو، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 45.50 ريال سعودي. مهرجان بنده الأوفر على اللحوم والدواجن والأسماك دجاج متبلة حراق أو تندوري التنمية، بوزن 600 جم، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

بلطي بحري 200/300، للكيلو بسعر 20 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي، ووفر 6.95 ريال سعودي. مكعبات لحم بقري برازيلي، للكيلو بسعر 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

بمناسبة عيد الأضحى متوفر كتف خروف روماني، وزن 500 جم، بسعر 30 ريال بدلاً من 70.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده أقوى عروض الصيف على مختلف السلع بأسعار 10 ريال و15 ريال و20 ريال لا تفوت العرض - ثقفني

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