نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات و الشاشات بأرخص الأسعار عروض العيد مستمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات و الشاشات بأرخص الأسعار عروض العيد مستمرة، يتوفر هواوي ميت باد تي 10 إس بحجم 10.1 بوصة واي فاي سعة 64 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 749 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 17%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 36 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 59 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى لعيد الأضحى المبارك.

خصومات اكسترا الكبرى على المكيفات و الشاشات

يتوفر الزامل مكيف دولابي 53000 وحدة تبريد بارد بسعر 11619 ريال بدلاً من 13449 ريال خصم 14%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 556 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 499 ريال، يتوفر ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ال جي مكيف 18000 وحدة بارد بسعر 2969 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 142 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال.

عروض عيد الأضحى المبارك

يتوفر سيمفوني مبرد هواء سعة 50 لتر تصميم عصري باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 11%، ضمن عروض عيد الأضحى المبارك ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على المكيفات جري مكيف دولابي انفيرتر 51000 وحدة حار بارد بسعر 10999 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 526 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 499 ريال.

عروض أدوات المطبخ اكسترا الكبرى

يتوفر تيفال قدر ضغط سعة 8 لتر بسعر 849 ريال بدلاً من 1119 ريال خصم 24%، ضمن عروض أدوات المطبخ اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض العيد بالسون قدر ضغط كهربائي سعة 6 لتر 50-60 هرتز ستيل/أسود بسعر 299 ريال بدلاً من 339 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 15 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا على المواقد

يتوفر دورا موقد غاز حجم 90*60 سم ستانلس إستيل بجوانب فضي بسعر 1649 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 28%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 79 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض العيد فريجو موقد غاز حجم 55*55 سم 4 عيون بأمان كامل ستانلس ستيل بسعر 1299 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تلفزيون 86 بوصة فائق الوضوح ذكي بتقنية الكوانتم دوت والنانو سيل للحصول على ألوان أكثر إشراقاً وثراءً، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى بسعر 16999 ريال بدلاً من 34999 ريال خصم 51% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 813 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بدقة 4K أو ال اي دي، بسعر 6499 ريال بدلاً من 14999 ريال خصم 57% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 311 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا لعيد الأضحى المبارك.