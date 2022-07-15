نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصيف القوية بأسعار تبدأ من 10، 15، 20 ريال من أسواق panda في المقال التالي

وقد عادت من جديد أقوي عروض أسواق Pand وHyper Panda الأسبوعية التي تحمل المزيد من الأسعار المختلفة لعروض الصيف بفئة 10،15، 20 ريال على السلع التموينية والغذائية والبقالة، كما توفر عروض حصرية للأعضاء، كما يتوافر أعلى جودة من اللحوم المشكلة والدواجن المجمدة والأسماك، سارعوا بشراء أقوى العروض على تشكيلة واسعة من المنتجات ذات الجودة عالية، يبدأ عروض panda الأسبوعية من يوم الأربعاء الموافق13 يوليو 2022 الموافق 14 ذو الحجة 1443 حتى 19 يوليو 2022 أو حتى نفاذ الكمية. عروض الصيف القوية بأسعار تبدأ من 10، 15، 20 ريال من أسواق panda 4 حبات شبية قشطة المراعي وزن الحبة 170 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 18.00 ريال.

3 حبات متنوعة مكرونة قودي أوزان 250 / 450 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 17.85 ريال.

3 حبات لحم تونة خفيف بالزيت 170 جرام وزن الحبة، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

6 حبات طحين فاخر كويتي وزن الحبة 1 كيلو، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 33.00 ريال. حصري للأعضاء panda زيت زيتون للطبخ نادك بوزن 1.5 لتر، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

محلي سيتفيانا 100× 2.5 جرام، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

كيس شوكولاتة مشكلة 35 حبة، وزن 710 جرام بسعر 30.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال. عروض الصيف حصرية لأعضاء panda كرتونة مياة معدنية بيرين 48 قطعة × 200 مل، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

عبوة كريمة الطبخ المراعي 1 كيلو بسعر 20.00 ريال بدلاً من 27.75 ريال.

صدور دجاج مجمدة طرية ساديا 2 كيلو، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 66.95 ريال.

دجاج دو مجمد 1 حبة، سعر الحبة 16.50 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

كرتونة دجاج دو مجمدة 1 كيلو × 10 حبات، بسعر 164.95 ريال بدلاً من 189.95 ريال.

شامبو هيد آند شولدرز 400 مل متنوع، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 23.75 ريال.

سائل غسيل الصحون متنوع بقوة بديلة للمبيض فيري بلس، وزن الحبة 800 جرام بسعر 10.00 ريال بدلاً من 15.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية حصرية للأعضاء من أسواق Panda أكياس شاي أسود ليبتون 300 كيس، سعر الحبة 30.00 ريال بدلاً من 50.25 ريال.

أرز مزة بسمتي أبو كأس 5 كيلو سعر الحبة 31.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال.

حليب طويل الأجل من داك متنوعة 4 حبات × 1 لتر، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

لبنة كاملة الدسم نادك بوزن 400 جرام، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 13.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض الصيف القوية بأسعار تبدأ من 10، 15، 20 ريال من أسواق panda - ثقفني

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