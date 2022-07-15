شوف عروض اكسترا للجوالات والكمبيوتر والشاشات extra بخصم 47% وادفع بالتقسيط على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والكمبيوتر والشاشات متحة الآن بخصم حتى 47% على العديد من المعروضات، والتي تضم أكثر الماركات شهرة على مستوى المملكة العربية السعودية، كما يقدم موقع اكسترا اون لاين تخفيضات حصرية من خلاله فقط على منتجات مختارة، وكذلك يتيح لكم الموقع إمكانية الدفع بالتقسيط.

عروض اكسترا للجوالات والكمبيوتر والشاشات extra بخصم 47% وادفع بالتقسيط على موقع اكسترا اون لاين

متاح في متجر extra اكسترا عروض على اسعار الجوالات الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والشاشات الذكية، وملحقات الأجهزة الإلكترونية، والتي وصا ااخصم عليها إلى 47% على الشاشات، و 33% على الجوالات، و 39% على أجهزة اللاب توب وملحقات الجوال، كما أنه متاح الدفع على دفعات شهرية وبسعر الكاش بخدمة تقسيط اكسترا extra بدون فوائد.

عروض اكسترا للجوالات

تقدم إكستر ا الكثير من الجوالات الذكية التي يكثر الطلب عليها في متاجر السعودية التي تهتم بطرح أجدد الإصدارات دائمًا، وبالطبع من أشهر تلك الإصدار هو جوال ايفون 13 iphone 13 وجوالات سامسونج samsung الغنية عن التعريف، كما يكثر الطلب على أجهزة الفئة المتوسطة من هواوي huawei و شاومي xiaomi واوبو وموتورولا.

اكسترا

تقدم أكسترا شاشات فريدة من نوعها تعد الأفضل على الإطلاق، مثل شاشات ال جي، وتي سي ال، وجي في سي، وسامسونج، ويصل التخفيض على أسعار الشاشات إلى 72%، كما تشمل كل الشاشات ضمان من المصنع لمدة عامين، هذا مع توافر مقاسات مختلفة من كل نوع من 43 بوصة حتى 88 بوصة.

extra

يوجد على الموقع الرسمي تخفيضات اكسترا الحصرية على أجهزة اللاب توب وسماعات الأذن، وأجهزة الطباعة، وشاشات الكمبيوتر الحديثة، حيث يوجد إصدارات من شركات مايكروسوفت microsoft وايسر، مع أجهزة اتش بي، وكانون، وسامسونج، والأسعار ستدهشكم.

وهكذا انتهينا من تقديم أخر عروض اكسترا جوالات في المملكة العربية السعودية، مع تخفيضات أجهزة الكمبيوتر والشاشات بخصم كبير لا يقاوم، والتي يمكنكم الإستفادة منها مع خدمة التقسيط على دفعات شهرية من خلال الموقع الرسمي، وللإطلاع على تفاصيل جديدة عن أخر الخصومات في السعودية يمكنكم متابعتنا يوميًا.