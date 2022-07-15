نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده شهر يوليو خصومات وتخفيضات هائلة تصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده اليوم اسواق بندة التجارية هي من أهم وأكبر سلاسل متاجر للبيع بالتجزئة ولها الكثير من الفروع في الكثير من دول العالم، ولكن مقر الشركة الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وهناك أكثر من 120 مليون عميل يقومون بزيارة متاجر بندة المختلفة خلال العام الواحد، واشتهرت اسواق بندة المتعددة بتقديمها الكثير من العروض والخصومات المختلفة، لذلك تعتبر من أكثر المتاجر التجارية التي يهتم بمتابعتها الكثير من الناس، والآن سوف نتعرف على أمر عروض بنده هلال الشهر الحالي من خلال متابعة هذا المقال يمكنكم متابعتنا الان.
أقوى عروض وخصومات بنده في السعودية
عروض وخصومات متاجر بندة لا تنتهي فدائمًا ما تقوم اسواق بنده بتقديم الخصومات المختلفة على جميع السلع والأجهزة الكهربائية، لذلك يهتم الكثير من العملاء لمتابعة آخر العروض المقدمة من المتجر، ولذلك سوف نتعرف على أهم الخصومات والعروض لهذا الشهر وهي كالاتي:
أهم عروض وخصومات بندة
- برتقال للعصير7 كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي.
- موز فلبيني 3 كيلو العبوة بسعر 9.95 ريال سعودى.
- خيار محلى 2.5 كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عرض خاص على جوال شاومي 11 لايت ٨ بلس بسعر 1299 ريال سعودي.
- بطاطس شيبسي ليز 165 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلًا من 21.75 ريال سعودي.
- شبيهه قشطة المراعي 170 جرام بسعر 10 ريال سعودي.
- كما أن العروض على الطحين فاخر كويتي 1 كيلو بسعر 20 ريال سعودي.
- كما أنه وصلت العروض على المكرونة قودي 450 جرام 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
- زيت زيتون للطبخ نادك 1.5 لتر بسعر 10 ريال سعودي.
- حيث أنه توجد مجموعة من العروض على شيكولاته minis مشكلة 35 قطعة 710 جرام بسعر30 ريال سعودي.
- كما أنه توجد مجموعة من العروض والخصومات المميزة على كل انواع لحم تونا خفيف بالزيت النباتي تريفا 170جرام تريفا 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي.
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