نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الان أحدث تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 لمتابعة أحدث مسلسلات الدراما الهندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة زي ألوان 2022 الجديد، لمتابعة أحدث مسلسلات الدراما الهندية التي تعد من أكثر الأعمال الدرامية رواجا ومشاهدة وخصوصا داخل الوطن العربي ،إذ نجد أنها تحوز إقبالا كبيرا من قبل المشاهد لاحتوائها على مضامين تختلف عن المسلسلات العالمية والدراما المصرية ،والاهتمام بالدراما الهندية يدفع محبيها في الوطن العربي للبحث عن التردد الجديد لقناة زي ألوان 2022 ،ليتمكنوا من تحميلها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم ،وفي التقرير التالي عبر موقعنا ثقفني الذي يحرص على توفير احدث الترددات نقدم لكم التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات.

تردد قناة زي ألوان الجديد على نايل سات

وتتبع قناة زي ألوان رجل أعمال هندي هو سوبهاش تشاندرا ويقع مقرها الرئيسي في دبي ،حيث تعتمد على تقديم محتوى ترفيهي متنوع يجذب الكثير من المشاهدين.

وقد حازت اعجاب شريحة لا بأس بها في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث عمدت إلى تغيير محتواها لعدة مرات حتى تتناسب مع ذوق الجمهور، فعلى مدار اليوم يتم بث المسلسلات والبرامج والأفلام المتنوعة أبرز هذه المسلسلات (مسلسل حب العمر ومسلسل تجمعنا علاقه مسلسل وكذلك المسلسل الرائع قلوب أنانية).

تردد قناة زي ألوان الجديد 2022 على القمر الصناعي عربسات

أما عن تردد قناة زي ألوان على قمر عرب سات فهو كالتالي:

● التردد: 12111.

● الاستقطاب: عمودي.

● معدل الترميز: 27500.

تردد قناة زي ألوان علي نايل سات

يمكن ضبط واستقبال تردد قناه زي ألوان على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

● التردد: 11939.

● الاستقطاب: أفقي.

● معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة زي الوان الجديد على اجهزة الريسفر

بالنسبة عن طريقة ضبط التردد على جهاز الريسفر يتم الدخول على زر الإعدادات واضافة التردد في الخانة المخصصة له وكذلك الاستقطاب ومعدل الترمز وتصحيح الخطأ ثم النقر على زر بحث وخلال ثواني سيتم تنزيل القناة.

وتحرص القناة على إتباع سياسة الحيادية حيث تقوم دوما ببث محتوى يتناسب مع ذوق جميع مشاهديها ،ولذلك فقد استطاعت التوغل داخل البيوت العربية والمصرية وأن تصبح جزء من ذوق المجتمع العربي في وقت قياسي.