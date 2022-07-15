نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الجوالات والسلع الغذائية بخصم 50% حتى 26 يوليو 2022 في المقال التالي
عروض بنده لهذا الأسبوع حصرية بخصومات هائلة على الجوالات والسلع الغذائية، تحتل بنده وهايبر بنده المركز الاول من حيث المبيعات كأكبر مركز للتسوق في المملكة العربية السعودية، وتمتلك أسواق بنده سلسلة كبيرة من الفروع تغطي معظم أنحاء المملكة، كما أنها دائمًا ما تسعى إلى زيادة فروعها لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من عملائها، تقدم بنده مجموعة من العروض المميزة التي تناسب جميع الفئات والأسواق على منتجات متنوعة بماركات مختلفة، يتابع عملاء بنده باستمرار أهم عروضها الحصرية من خلال زيارة فروعها أو أونلاين عبر الجوال من خلال البروشور المخصص لهذه العروض.
عروض بنده على الجوالات والسلع الغذائية بخصم 50% حتى 26 يوليو 2022
عروض الصيف الحصرية من بنده على العديد من السلع والمنتجات مثل المواد الغذائية والجوالات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة وغيرها من المنتجات، تسري هذه العروض حتى 26 يوليو 2022م، لذلك تدعو أسواق بنده عملائها إلى سرعة التسوق للاستفادة من التخفيضات الهائلة وشراء كل مايلزمهم، ونعرض بعض من أهم هذه العروض:
- جوال سامسونج A73 سعره بعد الخصم 1720 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي، يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 ومعالج Snapdragon 778G، الجوال مزود بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت، الجوال مصنوع من البلاستيك ومقاوم للماء والغبار حتى 30 دقيقة، مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجا بكسل للكاميرا الأساسية، كاميرا أمامية بسعة 32 ميجا بكسل، سعة البطارية 5000 ميللي أمبير وقوة شحن 25 واط.
بالنسبة للسلع الغذائية فهناك تخفيضات وخصومات حصرية على مختلف المنتجات مثل منتجات الألبان واللحوم وغيرها ونستعرض في هذا المقال بعض من هذه العروض
- برجر بقري ساديا وزن 672 جرام بسعر 15 ريال بدلاً من 24.5 ريال سعودي الحبة الواحدة، حيث أن البرجر سواء لحوم أو دجاج هو من الاكلات السريعة والشهية المحببة للكبار والأطفال، وتزداد حركة الشراء عليه حيث يمكن إعداده مع الوجبات الأساسية أو سندوتشات للمدارس أو العمل وكذلك في الرحلات.
- حليب كامل الدسم آرلا سعة 1 لتر بسعر 10 بدلاً من 13.25 ريال سعودي، يحتوى الحليب على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية والمفيدة لصحة الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على الجوالات والسلع الغذائية بخصم 50% حتى 26 يوليو 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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