شوف بخصم أكثر من 60% أقوى عروض لولو هايبر ماركت بجميع فروع Lulu

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عمر شويل - جدة تتوفر مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من السلع الغذائية والأجهزة والجوالات، وغيرهم من منتجات أخرى بجميع الفروع من اليوم وختى نفاذ الكميات بداية من يوم ١٣ يوليو، وحتى يوم ١٩ يوليو، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض لولو هايبر ماركت بفروع مدن المملكة العربية السعودية في هذه المقالة، وإليكم التفاصيل….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات مميزة على أسعار: فلين الخيار السعودي، وخصم آخر منهم على سعر كوسا السعودية، كما بالفروع عروض خاصة على أسعار قرع جوز السعودي، وخصم آخر على سعر الخوخ الأردني العلب، وعرض آخر على سعر أفوكادو هاس الجنوب افريقي، وخصم آخر على سعر التفاح الأحمر الألماني البولندي، وعرض آخر على سعر كمثرى فوريلي جنوب افريقية، وعروض آخرى على أسعار فواكه طازحة أخرى.

تنزيلات لفترة محدودة بجميع الفروع من لولو

توفر مجموعة محلات لولو السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: مينومكس الخلاط ومطحنة ٥٥٠ واط، وتنزيلات أخرى على أسعار بروجيكتور أيكون iKon، والفريزر الأفقي من أيكون iKon.

خصومات خاصة من عروض لولو هايبر ماركت

توجد عروض خاصة من لولو السعودية على أسعار كثير من السلع، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج جالكسي ام ٣٣ بسعة تخزين مميزة جداً، وسرعة رامات عالية، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار العبوات الإقتصادية من أرز باب الخير الأبيض بحجم ١٠ كجم، وتنزيل آخر على سعر عبوات برشيل غسيل الملابس بحجم ٥ كجم، وعروض أخرى على أسعار دجاج داري Dari المميز نظيف الأحشاء بحجم ١،٢ كجم، وغيرهم من خصومات على أسعار الحليب طويل الأجل كامل وقليل الدسم من المراعي، والعنب الأبيض السعودي بالكيلو.

عروض خاصة من لولو السعودية Lulu Ksa

توفر محلات لولو هايبر ماركت Lulu hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار:

مابل ليف طاولة الدراسة مع كرسي بألوان متنوعة، وعروض أخرى على أسعار ألحفة مابل ليف.