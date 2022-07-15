نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده بخصومات كبرى في عروض الصيف من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي
تمتع بأسعار مخفضة على اللحوم تبدأ من 10 ريال، وأسعار خاصة على السلع الغذائية بداية من 5 ريال وذلك في عروض بنده وهايبر بنده لصيف 2022، مع مزايا أخرى حيث العبوات الإضافية على المنتجات، أكثر من منتج بسعر المنتج الواحد، استمرار التخفيضات على السلع حتى يوم 26 يوليو، ويتوجب عليكم فقط زيارة الفروع واختيار السلع والمنتجات الغذائية والحصول عليها بأفضل الأسعار من هايبر بنده السعودية hyper panda.
عروض بنده بخصومات كبرى في عروض الصيف
اللحوم بسعر خاص في عروض بنده، فبسعر 10 ريال يمكنكم شراء نصف كيلو من اللحم المفروم، أو مكعبات اللحم البقري، ولمذاق رائع للحم يمكنكم شراء اللحم الطازج بأسعار تبدأ من 20 ريال حسب القطعة المراد شراؤها، وننتقل إلى أطعمة ومأكولات وجبة الفطور، والتي يتوجب أن تكون وجبة خفيفة مكونة من قطع من الخبز والأجبان والخضراوات مع كوب من العصير، لتحظى بفطور خفيف وصحي، ونقدم لكم خيارات عديدة من نشرة العروض، ومنها خبز البريوش، خبز أبيض، شرائح خبز النخالة، وأيضًا معجنات مثل الكيك والكرواسون والتي يمكن تناولها مع كوب من مشروبك الساخن المفضل سواء الشاي أو القهوة أو النسكافيه.
- نصف كيلو لحم بقري مفروم، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- 500 جرام قطع عجل بالعظم طازج، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- كيلو كتف عجل بدون عظم، بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- كوكيز براونيز بالشوكولاتة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- خبز البريوش 700 جرام، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
عروض هايبر بندة
نأتي لكم مع عروض الصيف تحت شعار “برد على قلبك” مع تشكيلة متنوعة من المثلجات، بأنواع ونكهات مختلفة، وأسعار خاصة على الكميات من أنواع محددة مثل ايس كريم سنيكرز وتويكس وهاجين، ونعرض لكم الأن الأجبان ونجد صفحة كاملة من نشرة العروض تشمل الأجبان فقط، بأنواع عديدة حيث يوجد الجبن الكريمي، جبن فيتا، وأيضًا شرائح الجبن التي تستخدم في تحضير الشطائر وبشكلِ خاص مع البرجر، وأيضًا الجبن الموزاريلا التي توضع مع الأكلات التي تطهى في الفرن حيث تذوب وتمنحك مذاق رائع.
- 3 عبوات ايس كريم هاجين داز، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 32.85 ريال سعودي.
- ايس كريم باللوز، عبوة 440 مل، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- 2 عبوة جبن بالقشطة، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 31 ريال سعودي.
- جبن حلوم شرائح بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
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