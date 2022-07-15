شوف عروض العثيم فصل الصيف أقوى الخصومات تصل ل 60% على جميع المنتجات

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية، تقدم لكم عدد من العروض والتخفيضات من تاريخ 3 يوليو حتى 15 يوليو 2022، على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية، وهذا ما جعل الإقبال كثيرا من خلال العملاء على فروعها المختلفة، ومن خلال مقالنا اليوم نعرض عليكم أهم أسعار التخفيضات والخصومات.

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عروض العثيم على الأدوات المنزلية

تقدم العثيم في المملكة العربية السعودية للعرائس تخفيضات هائلة على أسعار الأدوات المنزلية، ونقدم لكم هذه التخفيضات.

عروض العثيم اليوم على طقم عشاء ديفا أوبال 44 قطعة بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

حيث أن سعر ترمس ديفا 1.2 لتر 59.00 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي.

مكنسة بانيكس كهربائية 21 لتر بسعر 175 بدلا من 239 ريال سعودي.

خلاط كيون 1.2 لتر بسعر 59 ريال سعودي بلا من 89 ريال سعودي.

مقلاة ايبو مقاس 34 بسعر 65 ريال سعودي بدلا من 105 ريال سعودي، بينما مقاس 32 بسعر 59 بدلا من 95 ريال سعودي.

قدر ضغط كولين كهربائي 8 لتر بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 419 ريال سعودي.

كما أنه نجد عروض على طقم قدور ريال فورد 8 قطع بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

شاشة سهم ال اي دي سمارت 50 بسعر 1149 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي.

خصومات العثيم على اللحوم المجمدة

وفي الفترة الأخيرة نلاحط أنه يهتم العثيم بتقديم أسعار مخفضة على اللحوم المجمدة، ونعرض عليكم هذه الأسعار: