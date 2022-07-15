شوف أقوى عروض بنده وهايبر بنده تبدأ بعشرة ريال وخمسة عشر ريال وعشرين ريال

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لقد عادت عروض العشرة ريال والعشرين ريال وخمسه عشر ريال داخل هايبر بنده، وتبدأ عروض بنده من 13 يوليو وتستمر حتى يوم 26 يوليو، حيث انها تقدم عروض جيدة للمشتريين، لكي يتمكنوا من شراء احتياجاتم بأسعار تنافسية، حيث توجد عروض الصيف داخل هايبر بنده علي الكثير من المنتجات، ومن هذه المنتجات الاجهزة الكهربائية والالكترونيات بجميع انواعها والتي تتواجد في هايبر بنده بأسعار تنافسية للغاية وأيضا يقدم لكم هايبر بنده العروض علي مستلزمات المنزل بأسعار ممتازة، وكما يقدم أيضا الكثير من السلع الأخري من سلع البقالة بأسعار توفر لك الكثير، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم العروض المتاحة في هايبر بنده السعودية. عروض بنده اشتري كريمة الطبخ المراعي (1لتر) بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 27.75 ريال سعودي.

أحصل أيضا على لحم تونا تندرينا قودي (80 جرام) بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 29.75 ريال سعودي.

تسوق زيت للطبخ نادك (1.5لتر) بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 35.95 ريال سعودي. كريمة الطبخ نادك (500 مل) بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مكرونة قودي (250 جرام) 3 حبات بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 17.85 ريال سعودي.

برجر بقري /الدجاج ساديا (672 جرام) بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 24.50 ريال سعودي للحبة. هايبر بنده اشتري أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا (450 جرام) بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي للحبة.

خيار / طماطم محلي بسعر 2.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل أيضا على سيقان / أفخاذ دجاج كاملة اليوم /دجاج رضوى بسعر 18.50 ريال سعوي بدلا من 22.95 ريال سعودي. تسوق ربع لحم عجل خلفي / كتف خروف روماني بسعر 58.95 ريال سعودي بدلا من 70.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على فخذ او كتف خروف سواكني بسعر 58.95 ريال سعودي بدلا من 80.95 ريال سعودي للكيلو.

فخذ / كتف خروف محلي بسعر 58.95 ريال سعودي بدلا من 70.95 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات بنده الأسبوعية تسوق كوكيز براونيز بالشوكولاتة225 جرام / كلاسيك 320 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي.

زيتون أخضر مغربي سيجالو / اخضر بالفلفل / باليمون / باليمون والفلفل الأحمر / أردني اريف بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 32.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا جمبري مزرعة 60 /70 / عندك / شعور بسعر 26.95 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي للكيلو. عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده وهايبر بنده تبدأ بعشرة ريال وخمسة عشر ريال وعشرين ريال - ثقفني

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