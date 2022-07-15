نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية وتخفيضات العيد مستمرة اليوم بفروعه وعند التسوق أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت يتحدى الجميع مع استمرار عروض بهجة العيد الجديدة هذا الأسبوع، لا تفوت هذه الفرصة وانتقل حيث أقرب فرع لك من فروع لولو بالمملكة العربية السعودية، لولو تقدم أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وتوفر كل مشتملات وكماليات أجهزة الكمبيوتر بأفضل الأسعار ولفترة محدودة.

وفر ٨٢٠ ريال سعودي ضمن صفقات العيد الكبرى بجميع فروع لولو هايبر ماركت السعودية

عروض خاصة وحصرية يقدمها لولو هايبر ماركت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ولفترة محدودة تستمر بعد العيد، استثمر فرصة توفير ٨٢٠ ريال سعودي وأكثر عندما تتسوق الآن من لولو هايبر ماركت، حيث يقدم لولو هايبر ماركت خصم كبير ومميز على اللاب توب من مختلف الماركات مثل: جهاز لينوفو ايديا باد وان سيليرون بخصم ٣٠٠ ريال، وجهاز أبل ماك بوك إير إم وان الذهبي بخصم ٨٢٠ ريال، وجهاز مايكروسوفت سورفيس جو انتيل كور أي ٥ بخصم ٧٥٠ ريال، وأيضاً جهاز لينوفو ايديا باد ٣ كور آي ٣ بخصم ٣٠٠ ريال، ومن ماركة هواوي يقدم لولو هايبر ماركت خصم ٦٠٠ ريال على جهاز هواوي ميت بوك كور آي ٥ الفضي.

عروض لولو هايبر ماركت وتخفيضات بهجة العيد مستمرة على أجهزة النوت بوك

تستمر عروض وصفقات العيد على أجهزة النوت بوك من شركات أسوس وإتش بي وغيرها، ويمكنك توفير حتى ٧٥٠ ريال عند الشراء الآن، ووفر ٧٥٠ ريال سعودي عند شرائك جهاز أسوس نوت بوك انتيل كور آي ٣ أسود، ويمكنك أيضاً توفير ٥٥٠ ريال سعودي عند شرائك جهاز نوت بوك إتش بي كور آي ٣ الرمادي، أما عند شرائك جهاز نوت بوك إتش بي بينتيوم الأسود الجديد فستوفر ٢٠٠ ريال سعودي ولفترة محدودة.

خصومات حصرية تصل لـ٦٥٪ وأكثر من لولو هايبر ماركت

تتوفر خصومات حصرية بجميع فروع لولو على أجهزة الراوتر، ومكبرات الصوت والشواحن المتنقلة، وخصم ٦٦٪ على شاحن متنقل أوكي ميني باور ٧٠٠٠ مل أمبير، ويوجد خصم ٥٥٪ على الشاحن المتنقل فيليبس ١٠٠٠٠ مل أمبير وغيره الكثير، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار انتك مكبر الصوت الصغير ببلوتوث، وتخفيض آخر منهم على سعر انتك مكبر الصوت الثنائي، وعلى سعر أيكون الخلاط اليدوي، ومضرب البيض من أيكون ikon، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار خلاط أيكون بقوة ٤٠٠ واط، وخصومات أخرى عديدة على أسعار منتجات أخرى.

عروض خاصة اليوم حتى نفاذ الكميات

توجد خصومات خاصة لفترة محدودة بفروع لولو السعودية على أسعار: ثلاجة سوبر جنرال ٦٥٠ قدم مكعب، وعرض آخر على سعر كاندي غسالة الملابس بتحميل أمامي ٩ كجم، وخصم آخر على سعر امبيكس مكواة السيراميك الثقيلة، وعرض آخر على سعر أمبيكس موقد الطبخ الستيل بشعلتين، وتنزيل حصري منهم على أسعار محضرات الاسبريسو والكابتشينو من نيكاي.