شوف تقسيط آبل ايفون ١٣ برو ٢٥٦ جيجا وبدون فوائد وخصم ١٣% من نون السعودية

يبحث الكثيرين من السعوديين عن الشركات التي تقدم السلع بالتقسيط حيث يستطيع أي مواطن تقسيط آبل ايفون ١٣ برو بدون فائدة ونسبة خصم ١٣% من متجر نون السعودية، وتعتبر الجوالات الذكية من أكثر السلع مبيعا في متجر نون، وأكثر هذه الهواتف مبيعًا في المملكة العربية السعودية والدول العربية سلسلة ايفون، والتي حققت نسبة مبيعات كبيرة وأرباح عالية خلال الشهور الماضية، وتتميز بالدقة العالية وجودة الخامات المصنوعة منها هذه الهواتف، كما تدعم تشغيل أحدث شبكة اتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط آبل ايفون ١٣ برو من نون السعودية.

تقسيط آبل ايفون ١٣ برو من نون السعودية

سوف نقدم لكم سعر IPhone 13 pro، وقيمة القسط الشهري، ونسبة الخصم على الهاتف وهى كما يلي:-

سعر ايفون ١٣ برو من شركة نون السعودية قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي، وسعر الموبايل بعد الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي.

من شركة نون السعودية قبل الخصم ٥١٩٩ ريال سعودي، وسعر الموبايل بعد الخصم ٤٥٤٩ ريال سعودي. قيمة القسط الشهري للهاتف ٣٨٠ ريال سعودي.

قيمة الخصم على الجوال ٦٥٠ ريال سعودي بنسبة خصم ١٣%.

سعر الجوال شامل ضريبة القيمة المضافة.

توفر شركة نون السعودية توصيل الهاتف إلى المنزل بالمجان.

مميزات iPhone 13 pro

يحتوي جوال ايفون ١٣ برو على مميزات رائعة وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم تشغيل أقوى وأحدث شبكات الاتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G، كما تدعم تشغيل باقي الشبكات الأخرى. يقاوم الهاتف الغبار والماء حتى ٦ متر تحت الماء بشهادة IP68. يحتوي على العديد من وسائل الحماية مثل فتح الجوال من خلال بصمة الوجه، أو من خلال بصمة الإصبع. الجوال يحتوي على كاميرات تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل، وتعطينا صور وفيديوهات واضحة ودقيقة. يحتوي على عدد ٢ فتحة لتركيب شريحتي اتصال. مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة كبيرة حيث تبلغ مساحتها ١ تيرا بايت، كما تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية (رام) ٦ جيجا بايت.

قنوات الاتصال بمتجر نون السعودية

هناك عدة قنوات نستطيع من خلالها التواصل مع متجر نون السعودية وهى كما يأتي:-