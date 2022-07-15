نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لطرد الذباب نهائياً بدون مبيد بمكونات طبيعية من البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة سحرية لطرد الذباب نهائياً بدون مبيد، فلا أحد يستطيع العيش مع هذه المخلوقات الصاخبة في منزل أو حتى حديقة، خاصةً في يوم صيفي دافئ، يمكن استخدام هذه الحيلة لإبعاد الذباب، فهو ليس مصدر إزعاج فحسب، بل هو أيضًا ناقل للأمراض، يُعتقد أنه أحد أسباب أكثر من مئة مرض بما في ذلك الكوليرا والتيفوئيد والسل والدوسنتاريا، ويتغذى على القمامة أو البراز والمواد المتحللة الأخرى، و هناك بعض أنواع الذباب يمكن أن تضر بمنزلك ونباتات حديقتك، ويدمر الجذور الصغيرة للشتلات التي نبتت حديثًا، لذا نقدم هنا وصفات سريعة ومضمونة للتخلص منه.

خلطة سحرية لطرد الذباب نهائياً بدون مبيد

سواء كنت تتعامل مع مشاكل الذباب المزعجة في داخل منزلك أو الخارج، من الطبيعي استخدام وصفة منزلية للتخلص من الذباب لأنها من أسهل طرق اصطياد الذباب بسهولة، من خلال أخذ وعاء، واملأ ثلاثة أرباع الطبق بخل التفاح، وأضف قطرة من الصابون، حتى ينتهي بك الأمر مع سقوط الذباب في الخل دون أي وسيلة للتنبؤ بما سيحدث، فقط تأكد من التخلص من كل الإغراءات الأخرى للذباب على الطاولة حتى تصبح المصيدة سهلة.

طريقة التخلص من الذباب بالليمون والقرنفل

يمكنك عمل مصيدة للذباب والناموس أو استخدام القرنفل العطري على نطاق واسع لصد الذباب، وله مجموعة واسعة من الاستخدامات في الطهي أيضًا، فعند استخدامه مع القرنفل، يمكن أن يساعد الليمون في إبعاد الذباب، وطريقة تحضير هذه الخلطة السحرية لطرد الذباب تكون من خلال ما يلي:

ضع 6-12 فصوص في نصف ليمونة.

جرب ترتيب القرنفل والليمون على طبق.

احتفظ بهذا الطبق بالقرب من طاولة الطعام، خاصة إذا كان لديك موعد لتناول الطعام في الهواء الطلق.

أو لف القرنفل في كيس أو شاش، وعلقه في منطقة معرضة للذباب.

الأعشاب العطرة طارد للذباب

هناك طريقة أخرى للتخلص من الذباب المنزلي وهي زراعة الأعشاب العطرية مثل الريحان أو اللافندر والنعناع. إذا نمت هذه الأعشاب في الهواء الطلق، فمن الأفضل وضعها في عناقيد حتى تتمكن من القضاء تمامًا على الذباب في منزلك، أو حتى تعليق مجموعة من الأعشاب المجففة داخل قطعة قماش ووضعها على المنطقة المصابة.

أعشاب الليمون لطرد الذباب

أحد العلاجات التي تساعدك على التخلص من الذباب هو استخدام عشب الليمون، لا تحب معظم الذباب رائحة الليمون، تمامًا مثل اللافندر والعديد من النباتات الأخرى، يمكنك استخدام بخاخ عشبة الليمون لإبعاد الذباب عن منزلك، بالخطوات التالية: