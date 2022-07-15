شوف عروض جرير اليوم على الهواتف المحمولة خصومات عيد الأضحى تسوق الآن

عروض جرير اليوم، تتألق عروض جرير على الهواتف في هذه الفترة بشكل ملحوظ، حيث تقدم خصومات كبيرة على الهواتف من مختلف الموديلات والإمكانيات، ذلك بالإضافة إلى الهدايا التي تقدمها الشركة على المشتريات، والتي تقدر بمبلغ ذو قيمة عالية علاوة على الخصومات الحصرية على المنتج، والتي تصل على أحدث الأجهزة إلى 30٪ مثل هواتف جالكسي وسامسونج والآيفون، وغيرها من الجوالات التي يبحث عنها العميل لاقتنائها.

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عروض جرير اليوم

هناك عروض كبيرة تقدمها الشركة بأسعار خيالية وخصومات غير مسبوقة على الهواتف المحمولة، وهذه الهواتف من أحدث الماركات التي تقدمها شركات الجوالات العالمية ذات الأسماء التجارية الكبيرة بالمملكة العربية السعودية وخارجها أيضًا، ومن ضمن هذه الخصومات ما يلي:

خصومات جرير اليومية

اشتري هاتف ‎‎هواوي‎‎ ‎P50‎‎‎سعة 256 جيجابايت مزود أيضًا ب ‎8 جيجابايت نظام 4G‎ متوفر باللون الذهبي والأسود‎ بسعر 2.999 ريال سعودي من خصومات جرير. اشتري من أسواق جرير الحصرية هاتف ‎‎ابل‎‎ ‎‎آيفون 11‎‎‎سعة 128 جيجابايت‎ نظام 4 G متوفر باللون البنفسجي بسعر 2.299 ريال سعودي نسبة الخصم 30٪.

خصومات جرير السعودية

خصومات جرير السعودية على هاتف جالكسي زد Fold3 مزود بذاكرة 256 جيجابايت بسعر خاص جدا يصل إلى 6.199 ريال سعودي بدلاً من 6.799 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على هاتف جالكسي ذاكرة 512 جيجابايت بسعر 6.399 ريال سعودي بدلاً من 7.099 ريال سعودي.

ومقدم من مكتبة جرير هدية على هذا العرض المميز عبارة عن ساعة بقيمة تبلغ نحو 1.099 ريال سعودي.

خصومات جرير الشهرية