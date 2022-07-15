شوف خصومات اكسترا الشهرية 60% خصم حتى نهاية الأسبوعاغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات اكسترا الشهرية، لا زالت عروض اكسترا السعودية تتوالى في خصوماتها المتميزة على كافة المنتجات المعروضة بداخلها، وذلك على الأجهزة والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ حيث تقدم خصومات مذهلة تصل إلى 50٪ على مختلف الأجهزة، الأمر الذي جعل هناك إقبال غير مسبوق على فروع أسواق اكسترا بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقعنا نقدم لكم تقرير عن أفضل التخفيضات المتوفرة في أسواق اكسترا للاستفادة منها خلال مدة العرض.

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تعد أسواق اكسترا من أهم الأسواق التي تتألق بخصوماتها داخل المملكة العربية السعودية، كما أن منتجاتها تتميز بجودة عالية وتقنية تتلاءم مع احتياجات العملاء، ومن ضمن هذه الخصومات خصومات على الهواتف الذكية وأجهزة المنزل التي يبحث عنها الكثير ممن يقبلون على تجهيز منازلهم من أفضل الماركات المنافسة في الأسواق، والتي يقوم بتصنيعها مجموعة كبيرة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة ليس بالسعودية فقط بل في العالم.

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يوجد العديد من المنتجات الحصرية داخل أسواق اكسترا تتميز بجودة ممتازة، وهذه المنتجات تعد من أفضل ما يقدمه سوق الأجهزة الحديثة والجوالات، ومنها ما يلي:

تنزيلات مذهلة من اكسترا السعودية على منقي الهواء من إس كيه ماجيك يغطي حتى 36.9 متر مربع فلتر بسعر 759 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي. اشتري من أسواق اكسترا بالمملكة بلاي ستيشن 5 ديجيتال بسعر لا يقاوم 2929 ريال سعودي. خصومات أسواق اكسترا السعودية على شاشة تلفزيون من نوع كلاس برو حجم الشاشة يصل إلى 42 بوصة فائقة الدقة بسعر مميز 699 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

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